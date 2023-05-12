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推动线上线下消费有机融合 电商助力互联网健康医疗服务加速发展

2023年05月12日10:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者栗翘楚）网上购药、在线结算、免费配送……近年来，随着互联网医院和线上医疗平台增加，越来越多的人选择在网上购买药品。商务部电子商务和信息化司发布的《2022年中国网络零售市场发展报告》显示，2022年全年，中西药品网络零售额同比增速达43.6%。中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国在线医疗用户规模达3.63亿，较2021年12月增长6466万，占网民整体的34%。

药品网络销售有效提升了群众的购药便利性。2020年9月，国务院办公厅发布的《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》指出，要积极发展互联网健康医疗服务，大力推进分时段预约诊疗、互联网诊疗、电子处方流转、药品网络销售等服务。

在此背景下，近年来修正药业集团加速自身电商业务，依托修正健康商城，自主开发和升级了修正健康小程序、修正App。目前，该小程序已经建立较为成熟的“一站式服务模式”，问诊、买药、健康科普等核心实用功能体系化，打破传统购药模式的地域、时间限制，提升专业服务覆盖半径与大众受惠面，为不同年龄层、需求层的用户提供服务。与此同时，修正药业集团还积极加入微博、抖音等多社交平台互动用户，以年轻化的玩法、趣味健身操等形式，号召年轻人培养健康新观念。

业界专家表示，近年来，电子商务快速发展让人们形成了“在线下单，快递到家”的网络购物习惯。药品销售企业纷纷拥抱互联网，发展医药电商服务，进一步满足了人们的购药需求。

医药电商在全国蓬勃开展，规范发展尤为重要。2022年12月1日起，国家市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》（以下简称《办法》）正式施行。从规定“药品网络销售企业应当按照经过批准的经营方式和经营范围经营”，到指出“通过网络向个人销售处方药的，应当确保处方来源真实、可靠，并实行实名制”，《办法》为药品网络销售提供了更加明确的合规指引，对于进一步规范药品网络销售行为，保障网络购药安全具有重要作用。

业界专家表示，药品网络销售主体类型多、数量庞大，推广和展示方式复杂多样，监管难度比实体药店更大。兜牢药品网络销售安全底线，需要经营企业和第三方平台切实担起责任，也需要相关部门发挥作用。一方面，企业应切实加强自律、依规经营，同时，第三方平台必须严格把关，维护规范有序的市场秩序；另一方面，药品监督管理等部门应秉持“四个最严”原则，针对药品网络销售的虚拟性、跨地域性等特点，创新监管方式。

(责编：王连香、吕骞)
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