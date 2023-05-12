人民网北京5月12日电 （欧阳易佳）近日，水利部组织太湖流域管理局、浙江省水利厅及嘉兴市、嘉善县水利局，通过视频连线形式开展了2023年太湖流域防洪调度演练。水利部长江、黄河、淮河、海河、珠江、松辽水利委员会线上全程观摩。

演练以流域现状工况发生1999年大水实况降雨为背景，演练超标准洪水情景下防汛会商及联合调度、与地方水利部门远程会商、不同调度方案预演比选、重点工程巡检、防汛抢险技术支撑等环节。

水利部副部长刘伟平充分肯定了此次演练取得的成效，要求进一步总结演练中暴露出来的问题，深入分析太湖流域防洪工作的短板弱项，做到防汛抗旱两手抓。

刘伟平强调，当前太湖流域片已全面入汛，福建、浙江部分地区已经发生多次强降雨过程，水旱灾害防御工作已进入实战阶段，要进一步强化防汛备汛，扎实落实“四预”措施，继续做好多目标统筹调度，全力保障太湖流域防洪、供水、水生态、水环境安全。

(责编：王连香、吕骞)

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