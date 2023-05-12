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聚焦“新”特色 第七届世界智能大会将在天津举行

2023年05月12日09:03 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （王绍绍）11日，第七届世界智能大会新闻发布会在北京梅地亚新闻中心举行。人民网财经从发布会上了解到，第七届世界智能大会将在5月18日至21日在天津举行。

据了解，本届世界智能大会以“智行天下 能动未来”为主题，秉承“高端化、国际化、专业化、市场化”办会思路，聚焦智能科技赋能经济社会发展，聚集智慧成果，实现共享共赢，全面打造展示智慧天津、数字中国的全新窗口。

本届大会智能科技展将首次在国家会展中心（天津）线下举办，展区扩大为12万平方米，设置信息技术应用创新、人工智能、5G+工业互联网、智能交通、智能制造、智慧生活、数字金融、数字健康等10个主题展示区和5G、智能网联车2个智能体验区，新增英国、新加坡、澳门，以及北京、河北、重庆、山西等国际与省市9家展团，涵盖科研与应用、智慧城市和交通、国际与区域协作、智能制造等产品和技术。

此外，本届大会的智能体验也打造了“新”场景。突出智能网联车动态展示，设立试驾试乘室外体验专区，邀请华为、中汽研等领军企业推出智慧驾乘等多个体验场景，更多融入我们的日常出行。突出5G+最新成果体验，围绕5G生活体验、智慧生产场景、行业生态体系等方面，打造更具未来感的5G体验。突出趣味智能体验项目，将音乐、文学、艺术等领域内容，通过XR、AI、3D、元宇宙等前沿技术和场景呈现，打破时间空间限制，让参会民众实现身临其境的体验。

本届大会将围绕人工智能发展的新趋势、新技术、新业态，邀请智能科技领域的院士专家和企业家，聚焦智能网联车、生成式人工智能、脑机交互等课题，深入探讨AI与经济、社会、人文等领域的热点话题。观众可通过线上直播互动平台，实现“百网同播，万人同屏，亿人同观”，真切感受智能科技全新趋势、全新理念、全新观点碰撞产生的思想火花。

据悉，本届大会持续创新双边会谈模式，加强会谈预约的组织与推动，为政府和企业、企业与企业间面对面开展洽谈搭建的服务平台，打造国际城市“会客厅”、全球合作“朋友圈”。

(责编：王连香、吕骞)
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