人民网北京5月12日电 （记者李栋）今年中央一号文件提出，深入推进大豆和油料产能提升工程。大豆作为百姓餐桌上的重要油脂来源，提升单产、保障市场供应意义重大。近日，农业农村部召开全国大豆大面积单产提升工作推进会，部署安排单产提升重点工作。

“今年是启动实施大豆大面积单产提升行动的第一年，要深刻认识持续提升大豆产能和自给率的重要性。”农业农村部相关负责人强调，把推技术提单产作为重点工作来抓，持续破解制约大豆单产提升的短板弱项。

据了解，我国大豆市场来源分为国产和进口两个渠道，两者在功能用途、市场价格和市场需求等方面各异。业内人士介绍，国产大豆主要用于食用，年消费量在1300万-1500万吨，国内产量完全能够满足这方面的需求；进口大豆主要用于榨油和饲用，榨油以后的豆粕用作饲料生产原料。

农业农村部该负责人表示，要按照“摸清底数、抓住关键、强化支撑、量化目标”的要求，打造100个大豆单产提升整建制推进县，围绕“良种、良法、良机、良制、良田”等关键要素，确保大豆大面积单产提升三年行动开好局起好步。

近日，国家粮食和物资储备局副局长卢景波在国新办发布会上介绍，2022年我国大豆产量创历史新高，超过2000万吨，满足食用消费后还有500万吨左右节余，市场供应有充分保障。

保障粮食安全，要靠前发力。“为增强大豆消费供应链的稳定性和韧性，国家有关部门采取了一系列措施，持续推进大豆和油料产能提升工程，提高国产大豆生产水平和供给能力。同时，完善大豆生产者补贴相关政策措施，让农民种植大豆有收益、得实惠。”卢景波说。

(责编：王连香、吕骞)

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