人民网北京6月6日电 （记者杜燕飞）民族要复兴，乡村必振兴。党的二十大报告指出，全面推进乡村振兴。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

围绕如何推进乡村振兴，日前，在“高举红色旗帜奋进伟大征程 推动乡村振兴助力共同富裕”系列政策研究宣传贯彻公益活动（以下简称系列公益活动）启动仪式上，国家发改委相关负责人表示，要紧紧围绕全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，聚焦粮食安全国之大者，紧扣乡村发展、乡村建设、乡村治理和巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作，充分发挥智库平台和公益活动的优势，创新方式方法，强化理论和实践相结合，引导和推动各地进一步增强使命感和责任感，将农业农村优先发展落到实处，坚持不懈抓好农业农村各项工作，以更大的力度，更有效的举措，抓住重点，补齐短板，科学精准、分类有序推进乡村振兴，激发乘数效应和化学反应，提高全面推进乡村振兴的效果。

农业农村部相关负责人认为，要统筹推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理，采取更有力举措，汇聚更强大的力量，加快城乡融合发展步伐，推动乡村振兴迈上新台阶。巩固提升粮食产能和巩固拓展扶贫攻坚成果，是全面推进乡村振兴的首要任务。

“下一步我们将深入落实乡村建设行动的实施方案，加快村庄规划的编制和村庄改造引导，加强农村基础和公共设施建设维护，深化农村人居环境整体提升，务实地推进农村厕所革命，扩大积分制清单制等覆盖面，推广党建加网格化加数字化的乡村治理模式，提升乡村治理效能，开展农村移风易俗重点领域突出问题的专项整治，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，实现乡村由表及里，形神兼备的全面提升。”国家乡村振兴局相关负责人表示。

推进乡村振兴也离不开相关基金会的力量。中国经济体制改革研究会会长、国家发改委原副主任彭森表示，中国经济改革研究基金会以举办近20年的公益品牌“倾注三农”为基础，推出该系列公益活动，作为服务新时代乡村振兴的新方式、新举措。该系列公益活动主要包括五大行动：乡村振兴智库服务行动、乡村综合服务建设行动、消费帮扶助力产业发展行动、县域发展平台搭建行动和乡村文化繁荣促进行动。

“乡村振兴系列公益活动是一项综合性、系统性、长期性工作，活动内容将结合政策要求和时代发展，不断充实调整和完善，在推动乡村振兴助力共同富裕中发挥应有的作用。”彭森表示。

(责编：王震、吕骞)

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