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我国第一口万米深地科探井开钻

2023年05月31日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：我国第一口万米深地科探井开钻

科技日报乌鲁木齐5月30日电 （通讯员苏华 记者朱彤）30日11时46分，我国第一口万米科探井——深地塔科1井在新疆塔里木盆地开钻。这标志着我国向地球深部探测技术系列取得新的重大突破，钻探能力开启“万米时代”，将为我国未来的科学研究和油气资源开发提供重要的基础和支持。

深地塔科1井位于新疆阿克苏地区沙雅县境内，地处塔里木盆地中心的塔克拉玛干沙漠腹地，是中国石油在塔里木油田实施的重大“深地工程”。该井设计井深1.11万米，钻井完井周期457天。

据介绍，部署钻探深地塔科1井目的是开展万米级特深层地质、工程科学探索研究，以技术突破挑战深地钻井极限，深入探索地球内部结构和演化规律，进一步为地球科学研究提供重要的数据支持，这也是全球石油工业领域的一项重大技术挑战。

特深井钻探是油气工程技术瓶颈最多、挑战最大的领域。作为我国深地油气勘探开发的主战场，塔里木油田突出创新驱动，不断挑战“世界少有、我国独有”的超深、高温、高压、高含硫“一超三高”勘探开发技术难题。2020年，成功钻探8882米深的轮探1井并获得油气战略发现，成为当时亚洲陆上第一深井；今年3月，再次成功钻探9396米深的亚洲最深水平井果勒3C，拓展油气勘探深度迈向9000米级超深层，具备向万米特深层进军条件。

深地塔科1井采用我国自主研制的全球首台12000米特深井自动化钻机，这台钻机与普通钻机相比，载重提升能力由三四百吨提高到最大900吨，相当于能同时吊起6吨的成年大象150头。

塔里木油田集合精锐力量，组成9个技术保障小组，聚焦万米级特深井钻探关键高温、高压等技术瓶颈，重点开展钻完井工具、测、试、录及固井等全井筒技术难题论证，首创形成175兆帕超高压井口、测试、测量工具的升级配套，首次加工制造国内168毫米钻杆、创新研发220摄氏度超高温工作液体系、七开井眼井身结构等适应塔里木盆地地质特点的钻完井系列技术，以保障万米级特深井成功钻探。

据悉，塔里木油田不断挑战深地极限，目前落实了克拉—克深、博孜—大北两个万亿立方米大气区和富满10亿吨级大油气区，成功钻探95口超8000米的“地下珠峰”，6000米以深的井多达1700余口，占全国超深井数量的80%以上，生产的油气产量占比超过52%。

(责编：罗知之、陈键)
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