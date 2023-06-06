人民网北京6月6日电 （黄盛）近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进基本养老服务体系建设的意见》（以下简称“《意见》”），明确了推进基本养老服务体系建设是实施积极应对人口老龄化国家战略，实现基本公共服务均等化的重要任务；发布了《国家基本养老服务清单》，并要求建立精准服务主动响应机制、完善基本养老服务保障机制、提高基本养老服务供给能力和提升基本养老服务便利化可及化水平。

民政部相关负责人在答记者问中表示，积极引导高品质、多样化的非基本养老服务发展，使之成为基本养老服务体系的有益补充，共同构建起中国特色的多层次可持续养老服务体系。

如何搭建多层次可持续养老服务体系？有业内人士表示，《意见》的发布意味着更多针对养老服务建设的政策将加速落地，其中作为养老金第三支柱的重要供给方，保险业在养老产品和服务的供给方面具备先发优势，有望享受政策带来的催化作用。

国家金融监督管理总局办公厅副主任张忠宁近日在第十四届陆家嘴论坛上针对基本养老服务体系建设表示，鼓励银行保险机构增加对养老领域的有效金融供给，稳步推动商业养老金融改革，支持保险机构参与养老产业发展。

目前，保险机构可采用债权、股权、物权及相关金融产品等多种方式投资养老、医疗不动产，并以财务性股权投资方式参与养老产业投资；部分财险公司也积极发展养老机构责任保险，满足养老产业的最新保险需求；其中，相互制保险的会员所有制属性以及会员共享公司盈余的特性，更适合会员持有公司长期保单，与公司长期发展相匹配，与养老保险产品较长的保单期限特征相一致。

信美相互相关负责人介绍说，相互保险组织没有外部股东，由全体投保人共同所有，不存在投保人与保险人之间的利益冲突。客户在规划养老的时候，最担心的是通货膨胀带来的养老金贬值，相互制公司的盈余分配从长期来看能够在抵御通胀方面起到一定的对冲作用。此外，由于相互制公司的特点，会员与公司的关系更紧密，除养老产品需求外，也更看重实际养老生活质量，并希望保险公司提供除养老保险产品外的其他养老服务。

有业内人士表示，养老及医疗的整合将提供保险公司穿越周期的盈利能力，相比单一的保险业务而言，将为公司带来更高的估值溢价。但在以轻资产模式入局养老服务市场的过程中，保险业为了能让康养服务更好地落地，筛选专业、理念一致的合作伙伴尤为重要。这需上下游协同共建高效反应机制，始终坚持以提升康养服务的体验与品质为首位，最大程度满足参与者的服务诉求。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经