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《工业和信息化行政处罚程序规定》公布 将于9月1日起施行

2023年06月12日17:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为了规范工业和信息化行政处罚程序，保障和监督工业和信息化管理部门依法实施行政管理，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，工业和信息化部公布了《工业和信息化行政处罚程序规定》（以下简称《规定》），对现行《通信行政处罚程序规定》进行了修订。《规定》自2023年9月1日起施行。

工业和信息化部产业政策与法规司相关负责人表示，现行《通信行政处罚程序规定》制定于2001年，对通信领域严格规范实施行政处罚发挥了重要作用。《行政处罚法》修订和实施后，需要对现行《通信行政处罚程序规定》中立案、证据、法制审核等方面的制度进行调整，也需要对实践中出现的一些新情况、新问题予以回应。修订现行《通信行政处罚程序规定》，是全面贯彻落实《行政处罚法》、适应工业和信息化发展和监管新形势、严格公正文明执法的客观需要。

该负责人介绍，《规定》主要修订了以下制度。

一是现行《通信行政处罚程序规定》主要适用于通信领域，《规定》根据当前工业和信息化行政执法工作需要，将适用范围扩展到工业和信息化领域，并更名为《工业和信息化行政处罚程序规定》。考虑到国防科技工业、烟草专卖领域的特殊性，其行政处罚程序规定另行制定。

二是根据《行政处罚法》以及行政执法“三项制度”的有关要求，增加了行政处罚原则、行政处罚信息公示、执法人员资格要求、执法全过程记录、行政处罚决定公开等制度，并调整和细化了有关回避的规定。

三是《规定》针对通过电信网络实施的违法行为发生地难以确定的情况，规定了住所地、网络接入地等违法行为发生地，便于工业和信息化管理部门确定管辖。对于两个以上工业和信息化管理部门都有管辖权的，规定了“最先立案”管辖原则，细化了管辖权争议解决程序。同时，调整了移送管辖的有关规定。

四是调整、细化普通程序。在立案方面，完善了立案条件、时限等规定。在调查方面，优化了调查取证程序，明确了执法基本要求，增加了中止调查等规定。在听证方面，调整了听证适用情形、听证人员等规定。在决定方面，增加了重大违法行为应当集体讨论的规定，调整了案件办案期限。在送达方面，明确了送达方式和送达地址有关要求。

五是完善执行、结案程序。调整和细化了延期和分期缴纳罚款程序，修改完善了当事人逾期不履行行政处罚决定所采取的措施。补充完善了可以结案的情形，进一步明确了归档要求。

(责编：申佳平、高雷)
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