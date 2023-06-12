人民网北京6月12日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为规范烟草专卖行政处罚的实施，保障和监督烟草专卖局有效实施行政管理，维护国家烟草专卖制度，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，工业和信息化部近日修订并公布了《烟草专卖行政处罚程序规定》（以下简称《规定》）。《规定》将自2023年7月20日起施行，2010年1月21日公布的《烟草专卖行政处罚程序规定》同时废止。

工业和信息化部产业政策与法规司相关负责人介绍，当前，现行《烟草专卖行政处罚程序规定》的部分内容需要根据《行政处罚法》作出修改完善，烟草专卖行政执法实践中也出现了一些新情况、新问题，亟需对现行《烟草专卖行政处罚程序规定》作出相应调整和补充，以适应新的发展形势需要。

他介绍，《规定》主要修订了以下五方面制度。

一是调整管辖和适用规定。修改完善了共同管辖争议处理、涉嫌犯罪案件移送等规定。补充了有关法律适用的内容：增加“没收违法所得”的适用规定，并明确“违法所得”的范围；补充同一个违法行为不得重复处罚、从轻或者减轻行政处罚情形、首违不罚、行政裁量基准等规定。

二是增加“一般规定”章节。将现行《烟草专卖行政处罚程序规定》“一般程序”章节中有关执法资格、回避、事先告知义务、证据种类等内容调整至本章节，作为简易程序和普通程序共同适用的一般规定，并对具体程序进行修改完善。为了贯彻落实“三项制度”有关要求，增加烟草专卖行政处罚信息公示、执法全过程记录、行政处罚决定依法公开等规定。

三是完善简易程序和普通程序规定。提高适用简易程序的涉案数额。增加执法人员不出示执法证件当事人有权拒绝接受调查、当事人配合义务等规定。补充电子数据证据类型及取证程序要求。明确未经法制审核不得作出行政处罚决定、法制审核人员应当取得法律职业资格的要求。调整作出行政处罚决定的期限、具体情形等。增加电子送达方式，完善公告送达适用条件、时限。

四是调整听证程序规定。扩大听证适用范围，延长当事人申请听证的期限，明确应当结合听证笔录作出决定的要求。进一步规范听证程序，增加烟草专卖局收到申请后组织听证的时限要求。补充当事人拒不出席听证视为放弃权利的规定，同时对听证中的细节性规定进行了调整。

五是完善行政处罚执行、执法监督等规定。明确延期缴纳罚款的程序，增加行政执法评议、考核、社会监督机制，同时强化责任追究，将无执法资格开展执法、对符合立案标准的案件不及时立案等列入问责情形。为贯彻落实《烟草专卖法实施条例》最新修订内容，明确对电子烟等新型烟草违法行为实施行政处罚适用本规定。

(责编：申佳平、高雷)

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