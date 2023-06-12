人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部修订《烟草专卖行政处罚程序规定》 将于7月20日起施行

2023年06月12日16:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月12日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为规范烟草专卖行政处罚的实施，保障和监督烟草专卖局有效实施行政管理，维护国家烟草专卖制度，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，工业和信息化部近日修订并公布了《烟草专卖行政处罚程序规定》（以下简称《规定》）。《规定》将自2023年7月20日起施行，2010年1月21日公布的《烟草专卖行政处罚程序规定》同时废止。

工业和信息化部产业政策与法规司相关负责人介绍，当前，现行《烟草专卖行政处罚程序规定》的部分内容需要根据《行政处罚法》作出修改完善，烟草专卖行政执法实践中也出现了一些新情况、新问题，亟需对现行《烟草专卖行政处罚程序规定》作出相应调整和补充，以适应新的发展形势需要。

他介绍，《规定》主要修订了以下五方面制度。

一是调整管辖和适用规定。修改完善了共同管辖争议处理、涉嫌犯罪案件移送等规定。补充了有关法律适用的内容：增加“没收违法所得”的适用规定，并明确“违法所得”的范围；补充同一个违法行为不得重复处罚、从轻或者减轻行政处罚情形、首违不罚、行政裁量基准等规定。

二是增加“一般规定”章节。将现行《烟草专卖行政处罚程序规定》“一般程序”章节中有关执法资格、回避、事先告知义务、证据种类等内容调整至本章节，作为简易程序和普通程序共同适用的一般规定，并对具体程序进行修改完善。为了贯彻落实“三项制度”有关要求，增加烟草专卖行政处罚信息公示、执法全过程记录、行政处罚决定依法公开等规定。

三是完善简易程序和普通程序规定。提高适用简易程序的涉案数额。增加执法人员不出示执法证件当事人有权拒绝接受调查、当事人配合义务等规定。补充电子数据证据类型及取证程序要求。明确未经法制审核不得作出行政处罚决定、法制审核人员应当取得法律职业资格的要求。调整作出行政处罚决定的期限、具体情形等。增加电子送达方式，完善公告送达适用条件、时限。

四是调整听证程序规定。扩大听证适用范围，延长当事人申请听证的期限，明确应当结合听证笔录作出决定的要求。进一步规范听证程序，增加烟草专卖局收到申请后组织听证的时限要求。补充当事人拒不出席听证视为放弃权利的规定，同时对听证中的细节性规定进行了调整。

五是完善行政处罚执行、执法监督等规定。明确延期缴纳罚款的程序，增加行政执法评议、考核、社会监督机制，同时强化责任追究，将无执法资格开展执法、对符合立案标准的案件不及时立案等列入问责情形。为贯彻落实《烟草专卖法实施条例》最新修订内容，明确对电子烟等新型烟草违法行为实施行政处罚适用本规定。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部修订《烟草专卖行政处罚程序规定》 将于7月20日起施行
　　人民网北京6月12日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为规范烟草专卖行政处罚的实施，保障和监督烟草专卖局有效实施行政管理，维护国家烟草专卖制度，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，工业和信息化部近日修订并公布了《烟草专卖行政处罚程序规定》（以下简称《规定》）。《规定》将自2023年7月20日起施行，2010年1月21日公布的《烟草专卖行政处罚程序规定》同时废止。…
纪念币上新了！央行6月27日发行中国书法艺术（草书）金银纪念币
　　人民网北京6月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2023年6月27日发行中国书法艺术（草书）金银纪念币一套。该套金银纪念币共5枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部