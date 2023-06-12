人民网北京6月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2023年6月27日发行中国书法艺术（草书）金银纪念币一套。该套金银纪念币共5枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套金银纪念币正面图案均为金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样，并刊国名、年号。

8克圆形金质纪念币背面图案为东晋王羲之书《十七帖》局部文字及“缘”字样与装饰纹样、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·东晋·王羲之·十七帖”字样及面额。

150克长方形银质纪念币背面图案为唐代怀素书《自叙帖》局部文字及“性灵豁畅”字样与芭蕉、石头、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·唐·怀素·自叙帖”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为唐代孙过庭书《书谱》局部文字及“翰逸神飞”字样与“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·唐·孙过庭·书谱”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为唐代张旭书《古诗四帖》局部文字及“贤哲”字样与“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·唐·张旭·古诗四帖”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为北宋黄庭坚书《诸上座帖》局部文字及“诸上座”字样与笔架、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·北宋·黄庭坚·诸上座帖”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

150克长方形银质纪念币为精制币，含纯银150克，规格80毫米×50毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量3×10000枚。

据介绍，该套金银纪念币由深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币集团有限公司总经销。销售渠道可查询中国金币网或“中国金币”微信公众号（chinagoldcoin_cgci）。

(责编：罗知之、高雷)

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