人民网北京6月12日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，5月30日22时，在陕西省汉中市各镇村的小麦、油菜地旁，点点灯光下，农机来回穿梭，农民打着手电筒忙着收油菜籽。

“我们家油菜种植面积大，白天没收完，可明天又要下雨了，油菜籽不能淋雨啊！”汉中市南郑区阳春镇农民杜建新边说边利落地干活。截至5月30日22时，汉中全市多个麦田、油菜地已连续奋战30个小时，共抢收17.24万亩夏粮，其中小麦12.34万亩、油菜4.9万亩。

“以气象信息为令，‘龙口夺粮’目标基本完成。”5月30日23时，汉中市农业农村局最新统计：全市小麦收获超过八成，油菜收获接近尾声。第二天，大雨“如约”而至。持续30个小时的紧急抢收，终于换来雨前的颗粒归仓。

这一切，始于一则提前发出的气象预报。正值汉中市小麦收割、油菜籽晾晒的关键时期，接连的强降水来得真不是时候。5月25日至29日，汉中市全市普降大雨，253个观测站出现降水，累计最大降水量达180.3毫米。根据预报，5月30日，是抢收的“窗口期”。

29日16时，最新预报一出，汉中市生态与农业气象中心立即叫应农业农村部门负责人和重点乡镇领导，建议尽快安排收割作业。要“龙口夺粮”，时间十分紧急。“我们必须尽快调度收割机具，抢抓放晴时间，全天候推进抢收作业。”收到气象信息后，汉中市农业农村局副局长王新红第一时间做出安排。

5月30日18时，勉县同沟寺镇金丰村杨师傅种的油菜和小麦已经收割完毕，但新的问题摆在面前：马上要下雨，如果不及时晾晒，油菜、小麦存放在家里容易发芽长霉。事实上，全市的种植户都同样被此问题困扰。此时，一条在汉中“朋友圈”刷屏、由市农业农村局发布的《汉中市谷物烘干中心（点）》的消息，为杨师傅解了难。市农业农村局公布了全市64个谷物烘干中心的地点和联系方式，种植户可将收割下来的油菜和小麦及时烘干。

就在这一晚，全市烘干机满负荷运转，全力提供代烘干服务。“收到气象信息后，我第一时间就转发‘朋友圈’，呼吁大家赶紧来我们这儿烘麦子。”西乡县利民粮油有限责任公司负责人黄礼民介绍，西乡县不是小麦主产区，往年小麦收获后大家都自行晾晒，但今年受阴雨天气影响，他们公司两台烘干设备连续运转，帮助当地村民烘干了60吨小麦。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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