人民网北京6月17日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，经综合研判和应急会商，中国气象局于17日上午10时30分启动暴雨三级应急响应。

中央气象台6月17日10时发布暴雨黄色预警：

预计，6月17日14时至18日14时，河南南部、苏皖大部、上海北部、湖北、湖南北部、江西北部、重庆、贵州北部，以及广西北部、广东中南部、云南西部、西藏东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖北东部和西南部、湖南西北部、重庆东南部、河南南部等地部分地区有大暴雨（100至200毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至60毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

(责编：王震、高雷)

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