人民网北京6月17日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，中央气象台今日升级发布暴雨黄色预警，中国气象局启动暴雨三级应急响应。6月17日至19日，我国南方地区有大范围较强降水过程，部分地区有大到暴雨、局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

降水影响范围广 持续时间长

中央气象台首席预报员董全介绍，此次影响我国南方多地的较强降水过程，是一次影响范围广、持续时间长的天气过程，由此，长江流域也正式进入多雨期。

“具体来看，6月17日至19日，我国西南地区东部、江汉、江淮、江南等地有大范围较强降水过程，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨。其中，17日至18日，江淮大部、江汉大部以及湖南、重庆、贵州、广东等地部分地区有大到暴雨，湖北东部、重庆东南部、贵州东北部等地部分地区有大暴雨。”董全说。

中央气象台预计，此次降水过后，6月20日至24日，江南南部和东部、华南西部和北部、贵州南部等地仍有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。

降水过程受多个天气系统共同作用

“这次南方大范围较强降水过程受到多个天气系统的共同作用。”董全认为，当下，在降水主要影响区域的上空，已聚集了低、中、高层不同的天气系统，其中，低层受较强西南暖湿急流影响，其从南海、孟加拉湾等地将大量水汽输送到长江流域，中层受副热带高压发展北抬影响，高层受南亚高压辐散气流控制。

“在上述三种天气系统的共同作用下，充沛的水汽条件加之低空急流辐合、高空辐散，极易形成强降水。”董全补充。

关注降水对麦收区影响及强对流的不利影响

6月17日，中央气象台发布的《强对流天气预报》显示，此次南方降水的部分影响区域将出现强对流天气。

时值“三夏”，据农业农村部农情调度，全国冬小麦收获进度过九成，其中，河南、江苏、安徽麦收已结束。针对麦收区可能遭遇降水过程，董全建议，需要防范降水影响小麦晾晒，做好相关防御措施。

中央气象台预计，6月17日至18日，河南、安徽、江苏、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、重庆、贵州、广西、广东等地部分地区将有短时强降水天气，小时雨量将达20毫米至60毫米，局地可达70毫米以上；另外，甘肃、湖北、湖南、重庆、广西等地局地将有雷暴大风或冰雹天气。

董全提示，在这次南方大范围较强降水过程中，还要关注短时强降水、雷暴大风等强对流天气的影响。

同时，强对流影响区域应注意防范短时强降水可能引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害，防范雷暴大风可能造成的棚舍和广告牌等搭建物倒塌以及对高空作业、水域作业和航行的不利影响。

(责编：王震、高雷)

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