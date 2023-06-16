人民网记者 罗知之 申佳平

“下阶段，随着经济持续好转，就业保持总体稳定有较好支撑。”6月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在5月份国民经济运行情况新闻发布会上这样表示。

前不久，国务院办公厅印发了《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（以下简称《通知》），要求深入实施就业优先战略，优化调整稳就业政策措施，多措并举稳定和扩大就业岗位，全力促发展惠民生。

就业是民生之本、发展之基。相关专家在接受人民网采访时建议，下一步，各地区各部门继续兼顾政策稳定性和可持续性，聚焦就业领域重点和难点，打出稳就业政策组合拳。

就业形势稳中承压，政策优化意义重大

一季度支出就业补助资金共265亿元，失业保险基金349亿元；

“春风行动”已举办招聘活动近6万场，发布岗位3800万个；

5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平，今年以来整体上呈现下降态势……

今年以来，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，国民经济整体恢复向好，稳就业政策接续落地，就业形势总体稳定。

“也要看到，当前就业总量压力和结构性问题仍不容忽视，青年人就业压力依然较大，高技能人才短缺，‘求职难’和‘招工难’并存，促进就业供需总量平衡、结构合理，仍需要加力。”付凌晖说。

谈及就业促进政策，人力资源和社会保障部副部长俞家栋此前在新闻发布会上表示，今年以来，在疫情防控较快平稳转段、稳经济政策效果持续显现的有力支撑下，就业形势逐步恢复，保持总体稳定。但稳的基础仍有待进一步加固，就业工作还面临新的困难。优化调整稳就业政策措施，既是贯彻中央关于稳就业决策部署的具体体现，也是适应形势稳定就业大局的现实需要。

重庆工商大学副校长李敬表示，《通知》通过直接、有效的财政金融政策和相关帮扶政策，可在短期快速激发活力、扩大就业容量，拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道，对于稳就业、缓解重点群体就业压力等具有积极作用。

在国务院就业工作领导小组就业领域专家库成员、浙江大学国家制度研究院副院长金维刚看来，《通知》等政策对于稳就业的重要意义主要表现在四个方面：一是推出优惠政策，有利于鼓励企业特别是吸纳就业能力强的企业稳定现有基础，提供尽可能多的就业岗位，减少经济性裁员。二是有利于鼓励和扶持创业者，带动更多就业机会，促进就业增长。三是通过加大对职业技能培训的政策支持力度，提高广大劳动者的就业能力，有效改善劳动力市场的供求结构。四是有利于帮助更多困难人员获得就业机会，并对失业人员提供基本生活保障，守住最根本的民生底线。

兼顾标本，政策组合拳直击重点难点

人民网财经梳理发现，《通知》进一步明确了三方面的就业推动政策。一是激发活力扩大就业容量；二是拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业；三是强化帮扶兜牢民生底线。

企业是支撑发展的重要力量载体，是吸纳就业的源头活水。人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹介绍，《通知》对减负稳岗扩就业作出了专门安排，要求打出“降、贷、返、补、提”等政策组合拳，倾斜支持吸纳就业多的行业企业，更好激发企业活力，稳定就业存量、扩大就业增量。

高校毕业生是国家宝贵的人才资源，就业问题事关民生福祉、经济发展和国家未来。俞家栋表示，今年高校毕业生规模创历史新高，经济回升基础尚不牢固，高校毕业生等青年就业依然面临一些新的困难和挑战。《通知》将促进高校毕业生等青年就业作为重要内容，坚持目标导向、问题导向，突出市场化社会化就业方向，着力在拓宽就业渠道上提出针对性政策举措和工作安排。

帮助困难群众就业，关系群众冷暖、民生底线。“一季度我们累计帮助城镇困难人员实现就业40万人，推动脱贫人口务工规模达到3074万人。”“同时我们也注意到，当前部分困难人员失业时间拉长，就业难度增加，面临一定压力。”张莹强调，《通知》专门强调加强困难人员就业帮扶、保障基本生活，目的就是进一步加大困难人员帮扶力度，切实兜牢民生底线。

“《通知》提出综合治理、标本兼治举措，能够有效应对当前面临的巨大的就业压力。”金维刚重点提到，《通知》高度重视发挥创业带动就业倍增效应，进一步加大了对广大劳动者特别是高校毕业生和农民工等群体创业需求的政策扶持，特别提出引导和支持创办投资少、风险小的创业项目以及从事创意经济、个性化定制化文化业态等特色经营，有助于提升创业者的生存能力与独特优势。

李敬认为，《通知》的亮点体现在三个方面。一是在政策举措上更有针对性，对于具体问题，进行了政策上“优化调整”，给出了具有直接效果的政策“药方”。二是政策方向上聚焦在抓重点和惠民生。针对就业困难较大、失业率高的高校毕业生等青年群体和困难人员群体，专门给出了组合拳式的政策举措。三是政策力度加大，具体体现在“全力”二字上，强调直接性、有效性。

就业优先！劳动密集型企业价值有待更好利用

《政府工作报告》在今年发展主要预期目标中提出，城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右。“我们将千方百计稳存量、扩增量、提质量、兜底线，确保目标任务完成，确保就业形势总体稳定。”俞家栋说。

值得注意的是，在激发活力扩大就业容量方面，《通知》明确，要加大对吸纳就业能力强的行业企业扩岗政策支持。

李敬就此提到，在当前经济企稳关键期，有必要适当对吸纳就业能力强的劳动密集性企业加大政策支持。这对充分利用人力资源、促进中小企业发展、实现经济稳健恢复十分有利。

他还建议，可以通过考核指标引导地方政府，引进和稳固能吸纳较多劳动力的产业，重点加强和促进中小微企业发展。在强调高质发展的同时，注重培育具有就业带动作用的行业与企业发展。

“当前，面对严峻的就业局势，要坚持就业优先战略，将劳动密集型企业列入地方政府提供政策扶持的重点，并妥善处理科技应用降低用人需求与增加就业岗位之间的矛盾，适当控制机器排斥替代人工的进程和规模，切实将促进就业放在经济社会发展的优先位置，切实维护现有就业岗位的稳定性，积极促进就业，保持就业稳定的大局。”金维刚说。

(责编：罗知之、高雷)

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