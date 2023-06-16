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五部门：2023年新能源汽车下乡活动于6月-12月开展

2023年06月16日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略实施，工业和信息化部、国家发展改革委等五部门近日发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》（以下简称《通知》）。据悉，本次活动主题为是绿色、低碳、智能、安全——为汽车消费充“电”，为乡村振兴添“绿”。活动时间为2023年6月至12月。

《通知》介绍，活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动，辅以各地主动开展的各项活动；“云上”活动由电商和互联网平台根据现场活动安排，搭建网络宣传专栏，开展“云上”促销、直播售车等活动，全程参与并持续开展新能源下乡活动，实现线下与“云上”的联动。

按照《通知》，活动委托中国汽车工业协会组织实施，各地工业和信息化、发展改革、农业农村、商务、能源主管部门做好协同支持；各新能源汽车生产企业、销售企业积极参与，推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策；各参与活动的电商、互联网平台，积极配合现场活动，开展网络促销，与车企合作举办直播售车或云上展销活动。

(责编：申佳平、高雷)
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