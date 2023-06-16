黄盛

今年以来，我国经济发展回升向好态势持续巩固，市场需求稳步恢复，积极因素不断增多，彰显出强大的韧性和活力。其中，中国人民银行加速落地一系列稳健的货币政策，并积极引导金融机构服务“下沉”，为实体经济精准提供充足稳定的支持。近期，人民网跟随中国人民银行调研团前往产业一线，走访货币政策落地到中小微企业、工业制造业和乡村振兴一线服务中的经验和鲜活故事。

在长沙，商业步行街内夜经济的燃动，让不少小微企业主和个体工商户的小店、地摊，吸引了全国各地游客的驻足消费；在湖南的不少产业园区内，中小工业企业在炎炎夏日中忙碌火热，众多制造产品从这里走向全国；在广东，不少中小企业借助智能化科技力量，在竞争激烈的市场经济中逐步脱颖而出……

伴随着经济发展回升向好态势持续巩固，全国各地的中小微企业正在释放出自己的活力，并在繁荣经济、吸纳就业、改善民生、促进创新等方面发挥出不可替代的作用。在中小微企业持续向好的背后，是2022年5月国务院发布的《扎实稳住经济一揽子政策措施》，在财政、货币金融政策方面落地了一系列帮扶举措。

特别是中国人民银行充分发挥普惠小微贷款支持工具作用，通过提供激励资金，引导金融机构做好“店小二”，增加普惠小微贷款投放；深入开展中小微企业金融服务能力提升工程，推动金融机构改进内部资源配置和政策安排，强化科技手段运用，加快建立敢贷愿贷能贷会贷长效机制，扶助中小微“破关”成长。

金融服务点亮夜经济

做小微企业的“及时雨”

晚上十余点，长沙市黄兴路步行街依旧车水马龙、热闹非凡。来自全球的游客们或是三五成群地品尝着各式口味的小龙虾，或是挤在臭豆腐门店前等着尝上一口“长沙味道”，或是在网红茶饮店点上一杯特色饮品并拍照留念……

“从最初的路边摆摊，到门面批发和现在的店面现炸，我们在开设臭豆腐小吃店的同时，还在2014年—2018年期间投资成立两家专业豆制品生产企业公司，最终拥有6000余平方米生产厂房。这期间，金融机构的贷款，多次及时帮我解决了资金难题。”罗家臭豆腐负责人告诉人民网，自己曾面临租金、员工工资压力和生产经营困难，因此向农业银行长沙分行提出贷款申请，农业银行长沙分行仅用三天时间就向他审批发放商户e贷100万元。

2020年，为满足疫情期间企业订单生产需求，农业银行长沙分行还对受疫情影响的罗家臭豆腐进行纾困解难，采取无还本续贷方式，延长贷款还款期限，让企业渡过经营难关，避免因生产资金不足导致工厂停产、遭受损失。

同样靠金融机构应急的还有小龙虾小吃品牌“靓虾二哥”。其运营总监彭瑛向人民网财经表示，“靓虾二哥”是草根厨师靠市井小巷的一口锅起家创业，做到现在的14家直营门店，在初期最艰难的时候，农业银行长沙分行给予了很大的资金帮扶。“如今，我们在长沙经营十年了，每次新店的筹备都有农业银行长沙分行及时给予的资金扶持。”彭瑛说，现在门店的收款码也同农行合作，并通过参与金融机构的数字人民币满减活动，为门店引流。

在长沙的商业步行街，年轻游客正在选购网红茶饮。人民网 黄盛摄

为什么金融机构对于创业初期和发展中的个体工商户、小微企业“敢贷”“愿贷”？这与中国人民银行推出的普惠小微贷款支持工具息息相关。正是依托这一工具，人民银行提供了激励资金，引导金融机构增加普惠小微贷款投放。

“我们打好政策‘组合拳’，构建敢贷愿贷能贷会贷长效机制，培优做强民营和中小微企业。”人民银行长沙中心支行副行长楼航向人民网表示，湖南用好用足各项结构性货币政策工具，通过普惠小微贷款支持工具对136家地方法人银行发放激励资金7.9亿元，撬动普惠小微贷款净增462.4亿元；抓实抓细配套政策联动，推动各级财政建立小微企业贷款风险补偿基金，推行“见贷即担”以及“总对总”批量担保合作等服务模式，最高分担80%的风险，减少银行对小微企业风险的顾虑，当好“店小二”“保姆”，支持民营和中小微企业发展。

创新金融服务产品

提高中小企业融资便利性

工信部数据显示，伴随一系列纾困帮扶措施出台，我国中小企业稳增长、调结构、强能力，实现平稳健康发展。2022年日均新设企业2.38万户，中小微企业数量已超过5200万户，规模以上工业中小企业经营收入超过80万亿元。一大批专精特新企业脱颖而出，成为中小企业发展的亮点。

在走向市场的过程中，不少中小企业采取轻资产的经营模式，缺乏抵质押物，并因此在申请获得金融机构服务时，面临种种难题。金融机构能否根据中小企业的知识价值进行评价，继而“以才定贷”“量才放贷”“应贷尽贷”？

湖南亘晟门窗幕墙有限公司何海英根据自己创业的经历，认为已有不少金融机构在人民银行的引导下创新了金融服务产品，解决了这一问题。

“我们在创业之初属于作坊式粗放加工，不少工人都是临时工，人员和门窗产品工艺都缺乏稳定性。在2006年筹建自己的生产基地时，最大的问题就是缺钱。”何海英告诉人民网，当时长沙银行在得知他们的困难后，通过调查走访面谈批给了第一笔贷款250万元，让生产基地顺利建设投产，也为企业后续的转型升级奠定了坚实的基础。

在湖南亘晟门窗幕墙有限公司车间，工人们正在马不停蹄赶制门窗。人民网 黄盛摄

对于中小企业，如何做到“量才放贷”“应贷尽贷”？长沙银行副行长李兴双向人民网表示，提供金融服务的过程中，充分运用人民银行的货币信贷政策工具为中小企业解决难题。“特别是近一年来，长沙银行运用支小再贷款低利率资金，为亘晟门窗发放了1800万元的流动资金贷款，解决企业经营过程中临时性资金压力骤然增大的问题，并切实为企业节省融资费用600多万元。”李兴双说，针对企业没有足额抵押物的情况，长沙银行具体情况具体分析，创新金融产品，合理利用应收账款、专利权等知识产权、专精特新等渠道，为企业增加贷款1100万元，解决融资难题。

通过创新金融服务产品提高中小企业融资便利性的还有广东。据人民银行广州分行货币信贷管理处副处长肖跃介绍，广东运用支农支小再贷款、再贴现、普惠小微贷款支持工具等货币政策工具，撬动更多信贷资源流向中小微企业；搭建“粤信融首贷服务中心”线上平台，推动线下首贷服务中心实现地市全覆盖，并将相关部门提供的重点行业重点支持企业名单向银行精准推送；同时，积极支持地方法人金融机构发行小微金融债，增强地方法人机构服务小微的信贷能力。

“我们思沃先进属于半导体产业链，在2022年底与东莞银行开始有授信业务合作，享受到了他们‘店小二’式创新服务。”广东思沃先进装备有限公司创始人王建勋告诉人民网，东莞银行主动联系自己，并为公司制定了融资解决方案，给予了6500万元综合授信额度。在今年一季度，东莞银行还积极利用人民银行支小再贷款政策工具为公司合计发放了1550万元低成本融资资金，满足企业在产品投研、生产等方面的资金需求，保障了公司的产能。

“创新型中小企业既需要融资的便利性和快捷性，其实也需要金融服务的长期性和持续性。”王建勋一边在厂房介绍着自家产品，一边希冀着在人民银行的引导下，未来会有更多低成本、中长期的金融服务成为中小企业成长路上的好帮手。

(责编：王仁宏、高雷)

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