人民网记者 乔雪峰

近日，交通运输部发布了《2022年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《公报》），《公报》描绘了一年来交通运输行业努力当好中国式现代化开路先锋的新画卷，为稳定宏观经济大盘提供了有力服务保障。

交通运输部综合规划司相关负责人表示，面对超预期因素冲击，全国交通运输系统各方面工作取得了新的积极成效，谱写了当好中国式现代化开路先锋的新篇章。

“我国交通投资保持高位运行，全年完成投资3.85万亿元，增速达6.4%，为稳住宏观经济大盘作出积极贡献。”该负责人接受记者采访时表示， 2022年交通运输部全力落实党中央、国务院关于促投资、稳增长各项工作部署，出台扎实稳住经济一揽子政策措施交通运输实施方案，充分发挥重大项目牵引作用，不断强化项目储备、资金筹措和要素保障，全力做好促投资稳增长各项工作。

一是全面落实各项政策措施，交通固定资产投资规模保持高位。用足用好投资激励政策，为稳住宏观经济大盘作出积极贡献。二是深入推进重大项目建设，推动形成更多实物工作量。三是加快“四好农村路”高质量发展，服务乡村振兴取得新成效。启动新一轮农村公路建设和改造，全年新改建农村公路完工里程达19万公里，农村公路完成投资4733亿元，增速达15.6%，明显高于其他领域，其中832个脱贫县完成投资8273亿元。西部地区公路水路完成投资超过1.2万亿元，占公路水路投资比重超过40%。

该负责人表示，2022年我国综合立体交通网持续完善。一是大力推进交通基础设施建设，交通网络不断加密。2022年，全国铁路投产新线4100公里，公路里程增加7.41万公里，港口生产用码头泊位增加456个，邮政行业营业网点增加2.1万处。二是着力提升高效率交通基础设施覆盖率，快速交通网加快构建。高铁营业里程占比提高至27%以上，高速公路里程占比提高至3.3%，三级及以上航道通航里程占比提高至11.6%，新增颁证民用航空运输机场6个，快递服务营业网点增加0.3万处。三是有效提高交通运输均等化水平，基础服务网持续拓展。有序推进老少边及脱贫地区公路建设，农村公路里程增加6.54万公里，其中乡镇通三级及以上公路比例达到84%。

该负责人表示，从出行数据看，结构呈现持续优化态势。受疫情等超预期因素影响，公众出行规模有所下降，但出行结构不断优化、服务品质有效提升。一是出行方式更加灵活，私家车等个性化出行趋势明显。二是城市公共交通优先发展，客运服务供给能力进一步提升。三是加快推进服务升级，公众出行体验不断改善。

“2022年，我国交通物流保通保畅成效显著，交通运输行业坚决落实疫情防控各阶段要求，因时因势调整优化交通物流保通保畅各项举措，全力保障国际国内物流供应链稳定畅通。” 该负责人表示，确保交通运输网络有序运行，货运物流规模保持高位。铁路、干线公路、港口航道、民航机场和邮政快递网络运行总体平稳，全年完成营业性货运量506.63亿吨，完成港口货物吞吐量156.85亿吨，完成快递业务量1105.8亿件，均保持在较高水平。着力保障国际物流供应链稳定畅通，对外货物运输实现较快增长。中欧班列已通达欧洲25个国家200多个城市，全年开行量达1.6万列、增长9%。西部陆海新通道班列发送货物75.6万标准箱，增长18.5%。完成港口外贸集装箱吞吐量1.74亿标准箱，增长5.4%。稳步推进货运绿色低碳发展，运输结构调整取得积极成效。进一步推进大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，铁路、水路货运量比上年分别增长4.4%和3.8%，合计占营业性货运量比重较上年提高1.8个百分点。加快发展多式联运，港口集装箱铁水联运量完成874.70万标准箱，增长16.0%。

(责编：王仁宏、高雷)

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