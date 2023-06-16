人民网记者 乔雪峰

近日，交通运输部发布了《2022年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《公报》），《公报》生动描绘了一年来交通运输行业上下团结一心、砥砺奋进、努力当好中国式现代化开路先锋的新画卷，为稳定宏观经济大盘提供了有力服务保障。

《公报》显示，2022年完成营业性客运量55.87亿人，完成旅客周转量12921.54亿人公里，完成交通固定资产投资38545亿元。截至2022年年末，全国铁路营业里程15.5万公里，全国公路里程535.48万公里，其中，高速公路里程17.73万公里。

交通运输部相关负责人表示，2022年，我国交通运输行业高效统筹疫情防控和经济社会发展交通运输各项工作，全力保畅通、扩投资、稳市场、调结构、防风险，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋

我国交通投资保持高位运行

2022年完成交通固定资产投资38545亿

《公报》显示，2022年完成交通固定资产投资38545亿元，比2021年增长6.4%，其中公路水路固定资产投资30205亿元，比2021年增长9.8%。

2022年完成铁路固定资产投资7109亿元，比2021年下降5.1%。2022年完成公路固定资产投资28527亿元，比2021年增长9.7%。其中，高速公路完成16262亿元，比2021年增长7.3%，普通国省道完成5973亿元，比2021年增长6.5%，农村公路完成4733亿元，比2021年增长15.6%。全国832个脱贫县完成公路固定资产投资8273亿元。

2022年完成民航固定资产投资1231亿元，比2021年增长0.7%。2022年完成水路固定资产投资1679亿元，比2021年增长10.9%。其中，内河建设完成867亿元，比2021年增长16.7%，沿海建设完成794亿元，比2021年增长9.9%。

大力推进交通基础设施建设

我国综合立体交通网持续完善

《公报》显示，截至2022年年末，全国铁路营业里程15.5万公里，其中高铁营业里程4.2万公里。投产新线4100公里，其中高铁2082公里。全国公路里程535.48万公里，比2021年末增加7.41万公里。其中，全国国道里程37.95万公里，省道里程39.36万公里。高速公路里程17.73万公里，国家高速公路里程11.99万公里。农村公路里程453.14万公里，其中县道里程69.96万公里、乡道里程124.32万公里、村道里程258.86万公里。

水路方面，截至2022年年末，全国内河航道通航里程12.80万公里，比2021年年末增加326公里。等级航道通航里程6.75万公里，占内河航道通航里程比重为52.7%，其中三级及以上航道通航里程1.48万公里，占内河航道通航里程比重为11.6%。全国港口生产用码头泊位21323个，比2021年年末增加456个。其中，沿海港口生产用码头泊位5441个、增加22个，内河港口生产用码头泊位15882个、增加434个。全国港口万吨级及以上泊位2751个，比2021年年末增加92个。

截至2022年年末，我国颁证民用航空运输机场254个，比2021年年末增加6个，其中定期航班通航机场253个，定期航班通航城市（或地区）249个。全年旅客吞吐量达到100万人次以上的机场69个，其中达到1000万人次及以上的机场18个。全年货邮吞吐量达到10000吨以上的机场51个。

截至2022年年末，全国拥有邮政行业各类营业网点43.4万处，比2021年年末增加2.1万处，其中设在农村地区11.7万处，比2021年年末增加0.14万处。快递服务营业网点23.1万处，比2021年年末增加0.3万处，其中设在农村地区7.6万处，比2021年年末增加0.1万处。全国邮政邮路4.4万条，达到1142.5万公里。邮政农村投递路线10.4万条，达到414.7万公里。快递服务网络条数21.2万条，比2021年年末增加1.2万条，快递服务网络长度（单程）4870.4万公里，比2021年年农增加564.8万公里。

我国交通物流保通保畅成效显著

公众出行结构不断优化、服务品质有效提升

《公报》显示，2022年完成营业性货运量506.63亿吨，比2021年下降3.1%，完成货物周转量226160.96亿吨公里，比2021年增长3.4%。完成营业性客运量55.87亿人，比2021年下降32.7%，完成旅客周转量12921.54亿人公里，比2021年下降34.6%。

铁路方面，2022年完成货运总发送量49.84亿吨，比2021年增长4.4%，完成货运总周转量35945.69亿吨公里，比2021年增长8.1%。2022年全年完成旅客发送量16.73亿人，比2021年下降35.9%，完成旅客周转量6577.53亿人公里，比2021年下降31.3%。

公路方面，2022年完成营业性货运量371.19亿吨，比2021年下降5.5%，完成货物周转量68958.04亿吨公里，比2021年下降1.2%。2022年全年完成营业性客运量35.46亿人，比2021年下降30.3%，完成旅客周转量2407.54亿人公里，比2021年下降33.7%。2022年高速公路车流量95.32亿辆，比2021年下降18.4%，其中9座及以下小客车69.74亿辆，比2021年下降20.6%。

民航方面，2022年完成货邮运输量607.6万吨，比2021年下降17.0%，完成货邮周转量254.10亿吨公里，比2021年下降8.7%。2022年完成客运量2.52亿人，比2021年下降42.9%，完成旅客周转量3913.87亿人公里，比2021年下降40.1%。国内航线完成客运量2.50亿人，比2021年下降43.1%，其中港澳台航线完成46.9万人，比2021年下降20.8%；国际航线完成186.1万人，比2021年增长26.0%。民航运输机场完成货邮吞吐量1453.1万吨，比2021年下降18.5%，完成旅客吞吐量5.20亿人，比2021年下降42.7%。

邮政方面，2022年完成邮政行业寄递业务量1390.9亿件，比2021年增长2.7%，完成邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）13509.6亿元，比2021年增长6.9%。2022年完成快递业务量1105.8亿件，比2021年增长2.1%，完成快递业务收入10566.7亿元，比2021年增长2.3%。

(责编：王仁宏、高雷)

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