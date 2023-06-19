刘 垠

原标题：聚焦量子科技和核聚变 厘清基础研究重点支持方向

近日，科技部党组书记、部长王志刚带队赴安徽省合肥市开展主题教育调研，围绕量子科技、核聚变等领域考察了中国科学技术大学、本源量子计算科技有限公司、合肥实验室和中科院合肥物质研究院，并召开座谈会听取最新科研进展以及科学家的相关建议。

科技部党组成员、副部长相里斌，安徽省委常委、副省长张红文以及科技部办公厅、重大专项司、基础司、高新司等相关负责同志参加调研。

围绕国家目标合力“盖大厦”

量子科技发展具有重大科学意义和战略价值，对促进国家经济高质量发展、提升综合国力、应对国际风险挑战具有重大战略意义。习近平总书记多次就加强量子科技工作作出重要指示，为加快我国量子科技发展提供了战略指引和根本遵循。

6月6日，王志刚一行的调研关键词即为“量子科技”，希望通过密集走访、听取意见，找准我国量子科技领域面临的问题，研判量子科技相关领域发展阶段，进一步加强国家量子科技工作顶层设计、强化应用场景导向，为新时期开辟发展新领域新赛道、不断塑造发展产业新动能新优势提供重要支撑。

在实地调研本源量子计算科技有限公司、合肥实验室后，王志刚主持召开了科技界、产业界和相关应用部门代表参加的量子科技专题座谈会，听取各方关于量子科技发展态势、关键仪器研发、人才培养、产业生态创建等方面的意见建议。

潘建伟院士在发言时指出，量子计算仍在探索中，要重视知识产权保护、仪器开发和应用。此外，要营造良好的金融环境，撬动更多社会资本投入量子研发。

合肥实验室副主任罗毅补充说，量子科技发展很快，我国亟须探索建立人才自主培养模式。

与会专家也表示，国内量子科技创新还需要进一步加强协同合作，建议“国家既要加强顶层设计，也要充分放权赋能”。量子保密通信当前已有实际应用和示范，问题是应用的规模和深度还不够。

对此，王志刚逐一回应。他希望科学家围绕量子通信、量子计算、量子精密测量等方向梳理提出量子科技相关领域发展的技术路径，进而形成可操作的行动方案。

“科研工作者要坚持应用导向、目标导向，厘清哪些不做、哪些要重点攻坚。”王志刚说，量子密钥解决“用”的问题，要下功夫推进；要聚焦国家目标，国家实验室牵头几家单位合力盖量子的“大厦”，而非每家都盖个“小楼”。

王志刚指出，我国量子科技总体发展态势良好，前沿探索和技术创新持续活跃，代表性研究成果亮点纷呈，为新时期开辟发展新领域新赛道、不断塑造发展产业新动能新优势奠定了重要基础。

“下一步要深入贯彻落实总书记关于量子科技的重要指示精神，对照中央科技委员会办公室职责任务，强化国家量子科技工作的顶层设计，坚持目标牵引和应用场景导向，系统性、体系化推进我国量子科技工作。”王志刚强调，合肥实验室要围绕国家战略，充分发挥国家战略科技力量的骨干引领作用，强化有组织科研，团结带动国内优势团队协同创新，催生更多重大成果。

以商业化应用倒推发展路径

6月7日，王志刚一行走进中科院合肥物质研究院，参观调研全超导托卡马克（EAST）装置、聚变堆主机关键系统综合研究设施装置（CRAFT）等。

随后举行的座谈会上，王志刚率先抛出问题：科学技术如何变成工程应用？核聚变技术究竟处于怎样的阶段？

万元熙院士、万宝年院士等人在发言中指出，利用托卡马克装置开发核聚变能的科学可行性已得到验证，聚变发展正处于从“研究”走向“能源”的转折点。我国要建立未来在聚变能发展上的竞争力，需要在物理研究、关键技术、工程建设等方面同步发力，建议进一步明确聚变能发展路径，尽快完善技术体系和相关法规，以尽早在中国实现聚变能的利用。

“我们将在下一步工作中认真研究大家的意见。核聚变采取什么技术路线，磁约束、混合堆、氢硼3条技术路线的优势难点各有差异，攻关时间长短还需要论证。”王志刚接着说，大家都在讲核聚变发电商业化应用，以此倒推，看看核聚变接下来的发展方案该怎么做。

科技日报记者了解到，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，科技部党组带领广大党员干部“学思想、强党性、重实践、建新功”，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，推动主题教育走深走实，在统筹谋划上求全面、在理论学习上求深入，在调查研究上求精准、在目标任务上求实效。

值得关注的是，科技部紧扣高水平科技自立自强使命任务，结合机构改革新部署新要求，部领导牵头聚焦8大重点调研方向，凝练形成19个重大调研课题，提出40余项具体产出成果，推动加快实现科技工作全链条统筹。

除了此次的量子和核聚变专题调研，此前，科技部已开展先进集成电路调研，重点推动解决在设计、制造、供应链等方面应用基础研究薄弱的问题；深入调研当前全球人工智能发展新趋势、我国人工智能发展优势和面临的问题，推动以人工智能为代表的前沿科技领域发展，在战略必争领域加强前瞻部署。

(责编：赵竹青、陈键)

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