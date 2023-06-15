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央行继续“降息”：1年期MLF利率下调10个基点

2023年06月15日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （黄盛）据中国人民银行（以下简称“央行”消息，）2023年6月15日，央行开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率为2.65%，此前为2.75%，下降了10个基点。此外，今日有2000亿元MLF到期。

在此次MLF“降息”之前，央行已于6月13日下调公开市场操作（OMO）七天期逆回购利率10个基点，为去年8月以来首次下调；当天，央行又将隔夜、7天期、1个月常备借贷便利（SLF）利率均下调10个基点。

据了解，OMO即Open Market Operations，意为公开市场操作，主要涉及两个过程，称为回购或逆回购协议。前者意味央行向一些商业银行出售短期债券，收回资金，从而减少系统的流动性。后者则是央行买入债券，投放资金，市场流动性增加。这些操作将使得央行在7到28天的短期范围内控制货币供应量和利率。常备借贷便利，主要面向政策性银行和全国性商业银行，旨在满足金融机构短期的大额流动性需求，常备借贷便利期限为1-3个月，利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，本次政策性降息过程启动，涉及两个原因：一是二季度以来经济修复动力稳中偏弱，楼市也再度出现转弱势头，需要货币政策适度加大逆周期调节力度；二是近期物价水平明显偏低，其中1至5月CPI累计同比仅为0.8%（5月为0.2%），扣除波动较大的食品和能源价格、更能体现整体物价水平的核心CPI累计同比为0.7%（5月为0.6%），明显低于3.0%左右的温和通胀水平。这为适度下调政策利率提供了空间。

“本次政策利率下调，叠加近期银行存款利率调降，将有效带动企业和居民实际贷款利率下行，进而刺激信贷需求，增强消费和投资增长动能。”王青说，本次政策利率下调，释放了明确的稳增长信号，有助于提振消费和投资信心，并推动房地产行业尽快实现软着陆。

对于此次央行密集叠加下调逆回购利率、SLF利率和MLF利率，中信证券研报认为，制造业PMI在4、5月连续处于收缩区间，而产需指数均回落至荣枯线下，非制造业复苏斜率也有所回落，且存在服务业好于消费等结构性问题。同时，二季度以来工业增加值同比增速低于市场预期，三大投资增速下行，社零数据结构分化，餐饮需求好于商品、高端消费品需求好于低端消费品，以及今年以来总需求修复节奏整体弱于总供给，叠加猪周期下行而国际油价低位震荡，通胀数据持续低位运行。总体而言，基本面修复承压环境下降息托举经济的必要性回升，而海外加息周期临近终点，我国低通胀环境也为宽货币发力提供了客观条件。

浙商证券固定收益团队对此也认为，在6月高频数据的进一步走弱和存款利率“小步快走式”调降背景下，市场期待更多刺激政策逻辑。降息或为政策静默期画上“句号”，但调降原因或更多出于提升市场信心，引导市场预期考虑。

(责编：王仁宏、高雷)
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