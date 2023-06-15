人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023工业互联网大会专家谈

肖荣美：金融支持实体经济 为工业互联网创新发展注入“源头活水”

2023年06月15日10:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月15日电 （记者任妍、麻潞）6月14日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开，本次大会以“数实融合 数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题，大力推进工业互联网规模化应用和高质量发展。会上，中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长肖荣美在接受人民网记者专访时表示，2022年工业互联网投融资在波动中展现出韧性和活力，这些资金的进入，为工业互联网创新发展注入“源头活水”。

中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长肖荣美。人民网记者 任妍摄

中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长肖荣美。人民网记者 任妍摄

“工业互联网在壮大规模的同时增强了内生发展动力。”肖荣美表示，资金注入可有力支撑企业开展技术和产品研发，确保企业能够采取适当技术实现数字化转型、拓展智能化生产能力，也帮助企业扩大销售和服务范围。

肖荣美分析指出，2022年以来我国工业互联网领域投融资表现出五个特点趋势：

一是我国投融资区域格局加速向“多点开花”方向演进，东部地区作为我国工业互联网投融资高地继续保持领先地位，中部地区在安徽等省份的带动下工业互联网投融资快速崛起，西部地区投融资形成以川渝两地为“头雁”的集群化发展态势。

二是获投领域由产业链单点向产业链上下游全链条转变，被投企业范畴覆盖了上游的硬件设备、传感器、工业机器人等企业，中游的工业互联网平台企业，以及下游的应用场景企业。

三是民营大中型制造企业成为工业互联网上市企业“主力军”，制造领域工业互联网上市企业数量最多，中小企业的上市进程正在不断加快。

四是更具科技含量的专精特新等企业广受资方青睐。根据工业互联网产业联盟统计，累计追踪专精特新上市企业80家，占全部工业互联网上市企业的30.5%，其中2022年上市的工业互联网企业中共有26家专精特新企业，占全部新增上市企业的将近一半。

五是布局工业互联网赛道的资金来源和金融服务内容更加多样，政府引导基金的活跃度有所提升，投资机构对工业互联网企业的金融服务模式也不断向纵深、精细的方向发展。

中央经济工作会议指出要推动“科技－产业－金融”良性循环。如何更好地构建工业互联网领域的“科技－产业－金融”良性循环？

对此，肖荣美认为，未来，在推动构建工业互联网领域“科技－产业－金融”良性循环方面，应该从三方面入手：一是持续提升工业互联网自身的产业实力和竞争力，做大资金的“蓄水池”；二是持续发挥政府引导基金对各类产业资金的带动作用，做好资金的“带路人”；三是持续深入推进工业互联网领域的产融合作，做优资金的“催化剂”。

中小企业是实体经济的重要组成部分，也是产业数字化转型的重点和难点。谈及财税金融助力加速中小企业数字化转型进程，肖荣美表示，数字化转型是一个循序渐进的过程，在发挥财税政策作用，降低数字化转型成本的同时，还应加强金融服务，助力企业数字化转型；此外，利用工业互联网加快“以数赋信”，进一步提质增效，加大数字化转型资本供给。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
肖荣美：金融支持实体经济 为工业互联网创新发展注入“源头活水”
　　人民网北京6月15日电 （记者任妍、麻潞）6月14日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开，本次大会以“数实融合 数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题，大力推进工业互联网规模化应用和高质量发展。会上，中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长肖荣美在接受人民网记者专访时表示，2022年工业互联网投融资在波动中展现出韧性和活力，这些资金的进入，为工业互联网创新发展注入“源头活水”。…
数读中国 | 5月份经济运行总体延续恢复态势
　　 国家统计局15日发布数据显示，2023年5月份，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动经济高质量发展，稳增长稳就业稳物价政策持续显效，生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行延续恢复态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部