人民网北京6月15日电 （记者任妍、麻潞）6月14日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开，本次大会以“数实融合 数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题，大力推进工业互联网规模化应用和高质量发展。会上，中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长肖荣美在接受人民网记者专访时表示，2022年工业互联网投融资在波动中展现出韧性和活力，这些资金的进入，为工业互联网创新发展注入“源头活水”。

中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长肖荣美。人民网记者 任妍摄

“工业互联网在壮大规模的同时增强了内生发展动力。”肖荣美表示，资金注入可有力支撑企业开展技术和产品研发，确保企业能够采取适当技术实现数字化转型、拓展智能化生产能力，也帮助企业扩大销售和服务范围。

肖荣美分析指出，2022年以来我国工业互联网领域投融资表现出五个特点趋势：

一是我国投融资区域格局加速向“多点开花”方向演进，东部地区作为我国工业互联网投融资高地继续保持领先地位，中部地区在安徽等省份的带动下工业互联网投融资快速崛起，西部地区投融资形成以川渝两地为“头雁”的集群化发展态势。

二是获投领域由产业链单点向产业链上下游全链条转变，被投企业范畴覆盖了上游的硬件设备、传感器、工业机器人等企业，中游的工业互联网平台企业，以及下游的应用场景企业。

三是民营大中型制造企业成为工业互联网上市企业“主力军”，制造领域工业互联网上市企业数量最多，中小企业的上市进程正在不断加快。

四是更具科技含量的专精特新等企业广受资方青睐。根据工业互联网产业联盟统计，累计追踪专精特新上市企业80家，占全部工业互联网上市企业的30.5%，其中2022年上市的工业互联网企业中共有26家专精特新企业，占全部新增上市企业的将近一半。

五是布局工业互联网赛道的资金来源和金融服务内容更加多样，政府引导基金的活跃度有所提升，投资机构对工业互联网企业的金融服务模式也不断向纵深、精细的方向发展。

中央经济工作会议指出要推动“科技－产业－金融”良性循环。如何更好地构建工业互联网领域的“科技－产业－金融”良性循环？

对此，肖荣美认为，未来，在推动构建工业互联网领域“科技－产业－金融”良性循环方面，应该从三方面入手：一是持续提升工业互联网自身的产业实力和竞争力，做大资金的“蓄水池”；二是持续发挥政府引导基金对各类产业资金的带动作用，做好资金的“带路人”；三是持续深入推进工业互联网领域的产融合作，做优资金的“催化剂”。

中小企业是实体经济的重要组成部分，也是产业数字化转型的重点和难点。谈及财税金融助力加速中小企业数字化转型进程，肖荣美表示，数字化转型是一个循序渐进的过程，在发挥财税政策作用，降低数字化转型成本的同时，还应加强金融服务，助力企业数字化转型；此外，利用工业互联网加快“以数赋信”，进一步提质增效，加大数字化转型资本供给。

(责编：王仁宏、高雷)

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