国家发改委：端午假期临近 猪价或震荡微涨
2023年06月19日14:42 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，端午假期临近，预计猪价或震荡微涨。
国家发展改革委价格监测中心数据显示，2023年6月第2周全国猪料比价为4.17，环比下降0.71%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为120.74元。本周猪价先降后涨，均价环比上周微降。
国家发展改革委表示，受供强需弱影响，上半周猪价延续震荡下滑走势，但进入下半周，养殖单位缩量惜售情绪转浓，市场供应量短时收紧，猪价止跌小幅上涨。端午假期临近，屠宰企业或有节前备货动作，对生猪市场行情略有提振，预计猪价或震荡微涨。
图片来源：国家发展改革委官网
(责编：申佳平、吕骞)
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