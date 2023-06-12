人民网北京6月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第3号台风“古超”（GUCHOL）的中心今天（12日）早晨5点钟位于日本东京南偏西方向大约1010公里的西北太平洋洋面上，就是北纬27.2度、东经136.0度，中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径170-330公里，十级风圈半径80-160公里。

预计，“古超”将以每小时45公里左右的速度向东北方向快速移动，强度逐渐减弱，将于13日晚上在日本以东洋面减弱变性为温带气旋。

受“古超”影响，6月12日白天至13日，小笠原群岛以西洋面、日本以南及以东洋面将有6-7级风，部分海域风力可达8-9级、阵风10-11级，“古超”中心经过的附近海域的风力有10-11级、阵风12-14级，请过往船只注意航行安全。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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