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“618”遇上节日消费 线上购物凸显新亮点

人民网记者 申佳平 实习生 韩昕宁
2023年06月18日10:22 | 来源：人民网
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妈妈旗袍等高考“淘好运”商品成交量达数十倍增长；茶具、剃须刀等父亲节热门礼品销量火热上升；家用雾化器、鲜花、户外装备等多元个性消费攀升……“618”如约而至，“巧遇”高考季、父亲节、端午节，线上消费市场呈现出不少新亮点。

商务部将今年定为“消费提振年”。多位专家在接受人民网记者专访时表示，今年“618”，各平台进一步从价格、场景、物流等方面改善消费者体验，服务消费者的品质化、个性化需求。同时伴随全国各地精彩纷呈的促消费活动，将有效营造良好的消费氛围，积极助力消费市场稳步回暖。

“618”遇上节日消费 礼品网购走势上扬

在2022年被称为“史上最惨618”后，今年包括淘宝、京东在内的各家电商平台重整旗鼓，摩拳擦掌，纷纷喊出“史上投入最大”的口号。

在拥有儿童节、高考季、父亲节、端午节等重要节日、节点的6月份，消费者对礼品网购展现出了巨大的热情，这也成为平台们大促期间的重要发力点之一。

2023年“618”期间，电商平台开设父亲节、端午节购物专区。制图：申佳平

2023年“618”期间，各电商平台开设的父亲节、端午节购物专区。制图：申佳平

淘宝数据显示，代表高考“淘好运”的妈妈旗袍、定制可乐等商品，搜索和成交增速高达数十倍。来自山东德州的小星，昔日高考落榜，转去淘宝创业。今年“618”，他接到了大量订单，短短几天就卖出了2万罐“高考加油”定制可乐。

父亲节之前，男士消费逐步升温。唯品会数据显示，“618”开售10小时，该平台男士外套、男士护肤精华销量同比超过40%、131%，皮带、剃须刀销量同比上涨33%、31%。

“我爸爸喜欢喝茶，父亲节买套茶杯送给他。”网友小林说，线上购物成为当下忙碌的年轻人表达爱意和孝心的重要方式。正值“618”，不少年轻人通过计算折扣、参与活动购买所需商品。“在‘618’期间精打细算和我表达对爸爸的爱并不冲突。”网友高高说。

健康、悦己意识增强 消费需求更加多元

一束美丽鲜花、一份健康体检、一套钓鱼装备，今年“618”，有不少消费者把更加品质化、个性化的消费需求放进购物车。

中国国际电子商务中心首席分析师郭召芬表示，随着疫情影响逐步消退，商品销售增势较好，其中升级类消费增长加快。

“比如，健康运动、绿色智能类商品消费火热，有机食品、钓鱼用具、户外用品、速干类服饰、洗地机、烘洗套装、定制家居等需求旺盛；悦己意识增强带动美颜经济，美妆、护肤护发、防晒等销售也较好。”郭召芬说。

数据显示，京东“618”开启4小时，超1100个美妆品牌成交额同比增长100%；黄金珠宝品类销量同比增长超过100%；户外装备SHIMANO、维氏等857个品牌增长同样超过100%。开启28小时，园艺用品成交金额增长100%，鲜花品类销量同比增长超100%。

与此同时，健康类产品销量走俏，呈现出线上购药的消费新趋势。京东“618”开启28小时，居家使用的雾化器品类成交额同比增长2.8倍，胃幽检测、上门胃镜检测服务、HPV检测等订单量同比增长超5.5倍。

“越来越多的人不再盲目追求铺张浪费式的‘买买买’。”在星图金融研究院高级研究员付一夫看来，如今理性消费的观念越来越深入人心，同时绿色家电畅销、旧物回收火热等绿色消费新景象，也映射了国人消费习惯的改变。

中小商家成“主角” 低价促销赋能实体

乘着消费复苏东风，今年“618”期间，电商平台纷纷加大中小微商户的支持力度，不仅开启专属“主角”通道，还增加了流量和运营等服务倾斜。

比如，淘宝首次为中小商家设立专属营销通道，同时还推出了广告补贴、AI智能提效、营商保障，以及下调商家佣金费率等举措。据淘宝介绍，仅“618”首日，实现成交的中小商家店铺即达到200多万个。与此同时，多家直播机构也针对中小商家推出专属流量扶持、专场直播等帮扶举措。

京东则发布了“减负增收”大礼包，称将面向所有商家投入增加20%，帮助商家平均降低30%的运营成本，并实现中小微商家销售增速翻倍。

消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户的幸福生活。坐拥中小商家这股电商“新势力”，平台或将为消费者提供更清楚直白的促销规则，和更多物美价廉的优势产品。

“平台更加重视质量提升，并给中小商家尽可能多的支持和帮扶。这反映出，整个消费行业正在回归到经营的本质，即高效地为消费者提供超出预期的商品与服务，同时为商家创造更大的长期价值，继而赋能实体经济的发展。”付一夫说。

郭召芬表示，直播等新模式加速了线上线下消费融合，也将极大激发中小商家发展活力。为进一步促进消费对经济增长的拉动作用，她建议，对低收入群体、弱势群体等定向发放消费券、补贴；加强中高端消费基础设施、产品服务等供给能力；推动汽车、家电、家居等的循环消费；并引导加大对绿色低碳、数字科技、适老化产品的研发生产。

(责编：申佳平、高雷)
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