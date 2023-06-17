人民网北京6月17日电 （黄盛）据国务院国资委消息，日前，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能。会上，证监会有关部门负责人介绍了近年来中央企业控股上市公司并购重组有关情况，并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。

会议认为，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效；同时，要进一步增强责任感和紧迫感，锁定提高上市公司质量重点任务，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能。

据介绍，近年来，中央企业控股上市公司逐渐增多。国务院国资委发布的《中央企业高质量发展报告（2022）》显示，党的十九大以来，中央企业控股上市公司数量稳步增长，从约400户增加至近450户；2021年，中央企业在A股首次公开募股（IPO）共21户，合计融资1012.6亿元，户数和规模均创近十年来新高。在产业布局优化方面，党的十九大以来，中央企业累计向所控股上市公司注入优质资产近6500亿元，多个重大项目相继实施；同时积极利用上市平台筹集资金助力主业实业发展，五年来，通过股权融资筹集资金超过8000亿元，通过发行各类债券或债务融资工具筹集资金约3万亿元，上市公司已成为央企发展的重要载体。

为提升中央企业控股上市公司质效，国务院国资委和证监会多次进行工作统筹和表态。

去年5月，国务院国资委发布了《提高央企控股上市公司质量工作方案》，要求各中央企业在三年内分类施策、精准发力，推动打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》也提出，国企改革要积极引入各类投资者实现股权多元化，发展混合所有制经济，大力推动国有企业改制上市。

与此同时，2022年11月，证监会主席易会满在金融街论坛年会上提出“探索建立具有中国特色的估值体系”，并认为估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度，上市公司尤其是国有上市公司，一方面要“练好内功”，加强专业化战略性整合，提升核心竞争力；另一方面，要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值，这也是提高上市公司质量的应有之义。

此外，国务院国资委副主任赵世堂在前不久中国上市公司协会年会暨2023中国上市公司峰会上表示，国务院国资委推动中央企业控股上市公司内强质量、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，不断提高核心竞争力、增强核心功能。积极支持中央企业充分对接资本市场，在高水平利用资本市场上展现新作为；不断引导中央企业提升上市公司发展质量，在维护资本市场平稳运行上展现新作为；持续推动中央企业更好融入资本市场。

也有业内人士表示，此次国务院国资委和证监会再次明确推进中央企业控股上市公司并购重组，是强调了市场决定性作用的发挥，要求中央企业借助市场作用的发挥，通过资本市场这一市场化平台，有序推进并购重组，加快做强做优做大，提高核心竞争力，增强核心功能，切实提高发展质量，助力资本市场高质量发展，支撑新发展格局建设。

(责编：王震、高雷)

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