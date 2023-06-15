人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，2023年5月份，我国生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行延续恢复态势。

服务业较快增长，接触型聚集型服务业持续改善

5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%，比上月回落1.8个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，租赁和商务服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比分别增长39.5%、14.0%、13.2%、12.9%。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长9.1%，比1-4月份加快0.7个百分点。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长6.9%。5月份，服务业商务活动指数为53.8%，业务活动预期指数为60.1%，其中，铁路运输、水上运输、航空运输、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于60%以上高位景气区间。

工业生产平稳增长，装备制造业增长较快

5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比上月回落2.1个百分点；环比增长0.63%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降1.2%，制造业增长4.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。装备制造业增加值同比增长8.0%，快于规模以上工业4.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长3.5%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%；私营企业增长0.7%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车、服务机器人产品产量同比分别增长53.1%、43.6%、34.3%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，与1-4月份持平。5月份，制造业采购经理指数为48.8%，企业生产经营活动预期指数为54.1%。

市场销售持续恢复，升级类商品销售较快增长

5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%，比上月回落5.7个百分点；环比增长0.42%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32906亿元，同比增长12.7%；乡村消费品零售额4897亿元，增长12.8%。按消费类型分，商品零售33733亿元，增长10.5%；餐饮收入4070亿元，增长35.1%。升级类商品销售增长较快，限额以上通讯器材类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长27.4%、24.4%、14.3%。1-5月份，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%，比1-4月份加快0.8个百分点。全国网上零售额56906亿元，同比增长13.8%，比1-4月份加快1.5个百分点。其中，实物商品网上零售额48055亿元，增长11.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%，比1-4月份回落0.7个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长7.5%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.2%。全国商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%；商品房销售额49787亿元，增长8.4%。分产业看，第一产业投资同比增长0.1%，第二产业投资增长8.8%，第三产业投资增长2.0%。民间投资下降0.1%。高技术产业投资同比增长12.8%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长12.8%、13.0%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长18.8%、16.1%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长47.4%、40.6%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.11%。

货物进出口保持增长，贸易结构继续优化

5月份，货物进出口总额34460亿元，同比增长0.5%。其中，出口19492亿元，下降0.8%；进口14968亿元，增长2.3%。进出口相抵，贸易顺差4523亿元。1-5月份，货物进出口总额167714亿元，同比增长4.7%。其中，出口96214亿元，增长8.1%；进口71500亿元，增长0.5%。1-5月份，一般贸易进出口同比增长7.0%，占进出口总额的比重为65.6%，比上年同期提高1.4个百分点。民营企业进出口增长13.1%，占进出口总额的比重为52.8%，比上年同期提高3.9个百分点。机电产品出口增长9.5%，占出口总额的比重为57.9%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率与上月持平

5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为5.4%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。25-59岁劳动力中，初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.4%、4.4%、4.1%、3.2%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

居民消费价格同比小幅上涨，工业生产者价格同比下降

5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.2%，衣着价格上涨0.9%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格下降0.1%，交通通信价格下降3.9%，教育文化娱乐价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨3.1%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降3.2%，鲜菜价格下降1.7%，粮食价格上涨0.5%，鲜果价格上涨3.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%。1-5月份，全国居民消费价格同比上涨0.8%。

5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%。全国工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.6%和2.3%。

“总的来看，5月份，国民经济延续恢复态势，转型升级持续推进。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖指出，但也要看到，国际环境复杂严峻，国内结构调整压力较大，经济恢复基础尚不稳固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动经济高质量发展，全面深化改革开放，着力恢复和扩大需求，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，把发挥政策效力、激发经营主体活力和稳定市场信心结合起来，巩固经济恢复向好的基础，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：杨曦、高雷)

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