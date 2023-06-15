人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

5月份国民经济继续恢复 转型升级持续推进

2023年06月15日10:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，2023年5月份，我国生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行延续恢复态势。

服务业较快增长，接触型聚集型服务业持续改善

5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%，比上月回落1.8个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，租赁和商务服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比分别增长39.5%、14.0%、13.2%、12.9%。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长9.1%，比1-4月份加快0.7个百分点。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长6.9%。5月份，服务业商务活动指数为53.8%，业务活动预期指数为60.1%，其中，铁路运输、水上运输、航空运输、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于60%以上高位景气区间。

工业生产平稳增长，装备制造业增长较快

5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比上月回落2.1个百分点；环比增长0.63%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降1.2%，制造业增长4.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。装备制造业增加值同比增长8.0%，快于规模以上工业4.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长3.5%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%；私营企业增长0.7%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车、服务机器人产品产量同比分别增长53.1%、43.6%、34.3%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，与1-4月份持平。5月份，制造业采购经理指数为48.8%，企业生产经营活动预期指数为54.1%。

市场销售持续恢复，升级类商品销售较快增长

5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%，比上月回落5.7个百分点；环比增长0.42%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32906亿元，同比增长12.7%；乡村消费品零售额4897亿元，增长12.8%。按消费类型分，商品零售33733亿元，增长10.5%；餐饮收入4070亿元，增长35.1%。升级类商品销售增长较快，限额以上通讯器材类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长27.4%、24.4%、14.3%。1-5月份，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%，比1-4月份加快0.8个百分点。全国网上零售额56906亿元，同比增长13.8%，比1-4月份加快1.5个百分点。其中，实物商品网上零售额48055亿元，增长11.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%，比1-4月份回落0.7个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长7.5%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.2%。全国商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%；商品房销售额49787亿元，增长8.4%。分产业看，第一产业投资同比增长0.1%，第二产业投资增长8.8%，第三产业投资增长2.0%。民间投资下降0.1%。高技术产业投资同比增长12.8%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长12.8%、13.0%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长18.8%、16.1%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长47.4%、40.6%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.11%。

货物进出口保持增长，贸易结构继续优化

5月份，货物进出口总额34460亿元，同比增长0.5%。其中，出口19492亿元，下降0.8%；进口14968亿元，增长2.3%。进出口相抵，贸易顺差4523亿元。1-5月份，货物进出口总额167714亿元，同比增长4.7%。其中，出口96214亿元，增长8.1%；进口71500亿元，增长0.5%。1-5月份，一般贸易进出口同比增长7.0%，占进出口总额的比重为65.6%，比上年同期提高1.4个百分点。民营企业进出口增长13.1%，占进出口总额的比重为52.8%，比上年同期提高3.9个百分点。机电产品出口增长9.5%，占出口总额的比重为57.9%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率与上月持平

5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为5.4%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。25-59岁劳动力中，初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.4%、4.4%、4.1%、3.2%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

居民消费价格同比小幅上涨，工业生产者价格同比下降

5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.2%，衣着价格上涨0.9%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格下降0.1%，交通通信价格下降3.9%，教育文化娱乐价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨3.1%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降3.2%，鲜菜价格下降1.7%，粮食价格上涨0.5%，鲜果价格上涨3.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%。1-5月份，全国居民消费价格同比上涨0.8%。

5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%。全国工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.6%和2.3%。

“总的来看，5月份，国民经济延续恢复态势，转型升级持续推进。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖指出，但也要看到，国际环境复杂严峻，国内结构调整压力较大，经济恢复基础尚不稳固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动经济高质量发展，全面深化改革开放，着力恢复和扩大需求，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，把发挥政策效力、激发经营主体活力和稳定市场信心结合起来，巩固经济恢复向好的基础，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
5月份国民经济继续恢复 转型升级持续推进
　　人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，2023年5月份，我国生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行延续恢复态势。 服务业较快增长，接触型聚集型服务业持续改善 5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%，比上月回落1.8个百分点。…
降息！央行开展2370亿元MLF操作 利率下调10个基点
　　人民银行官网截图。 人民网北京6月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部