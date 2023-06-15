人民银行官网截图。

人民网北京6月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。MLF中标利率为2.65%，逆回购中标利率为1.9%，此前分别为2.75%、1.9%。

值得注意的是，6月13日，人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，期限7天，中标利率为1.90%，较12日2%的利率水平下降10个基点。

业内专家认为，政策利率联动下调，释放了明确的稳增长信号，是货币政策加强逆周期调节的体现，旨在进一步强化对实体经济的支持。

(责编：罗知之、高雷)

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