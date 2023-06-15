人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年5月份，70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比下降。一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比总体降势趋缓。

新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落，二手住宅环比下降

从新建商品住宅看，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点，其中北京、上海和广州环比分别上涨0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%；二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点；三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平。从二手住宅看，5月份，一线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.4%，其中，北京、上海、广州和深圳环比分别下降0.6%、0.8%、0.2%和0.1%；二、三线城市二手住宅销售价格环比由上月持平分别转为下降0.3%和0.2%。

5月份，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有46个和15个，比上月分别减少16个和21个。

一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比涨幅扩大或降幅收窄

5月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.7%和0.4%，涨幅比上月分别回落0.3和0.5个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；二手住宅销售价格同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.6%和3.3%，降幅比上月均收窄0.3个百分点。

5月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比上涨城市有26个，比上月增加4个；二手住宅同比上涨城市有9个，个数与上月相同。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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