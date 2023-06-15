人民网记者 赵竹青

长二丁一箭41星发射圆满成功。吴佳栋摄

2023年6月15日13时30分，长征二号丁遥八十八运载火箭在太原卫星发射中心成功将吉林一号高分06A星等41颗卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

执行本次任务的长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，具有“可靠性高、经济性好、适应性强”等特点，可支持单星、多星并联、串联、搭载等多种形式的发射需求。其太阳同步圆轨道运载能力可达1.3吨（轨道高度700公里）。

让41位“乘客”畅享舒适飞行体验

一箭发射41颗卫星，刷新了我国一次发射卫星数量最多的纪录。但一次性要将这么多卫星安全顺利地送入轨道，首先要解决的就是卫星在整流罩内的布局问题，不仅要保证“坐得下”，还要“坐得舒服”。为此，长二丁研制团队充分梳理卫星的结构、任务需求，充分挖掘潜能，优化布局设计，采取了38颗卫星壁挂+3颗卫星侧壁的布局方式，成功给41颗卫星找到了安全舒适的位置。

卫星的“座椅”由多星适配器和下方锥形支承舱组成，为了便于星箭联合操作，4米高的多星适配器分成上下两个中心承力筒。其中，38颗卫星绕中心承力筒按列布置，并保证了星与星之间的安全距离；如此一来，多星适配器“座无虚席”，但如果为了新增“座位”而一味增加承力筒的高度，“乘客”在飞行阶段将会面临难以承受的“振动和颠簸”。

为了让41位“乘客”畅享舒适飞行体验，型号团队有效利用整流罩内的空间，让适配器下方的“乘客”挪了挪“脚”，在支承舱上开辟出了3个“专座”，成功让41颗卫星顺利“上车”。虽然“座椅”的形式比较新颖，不过细细一瞧，都是之前送过“乘客”的优质部件，有力保障了此次任务的安全可靠。

一站式服务，安全准确“下车”

卫星数量越多，分离出去后在轨道飞行碰撞的风险就越大，由于本次41颗卫星的“目的地”一致，因此，如何确保“乘客”安全顺利的“下车”，按照规定的分离方向和速度精准入轨才是圆满完成此次任务的关键。

为了避免在“下车”时出现拥挤碰撞的情况，研制团队巧妙设计“落客方案”，让卫星依次有序进行分离。总体设计团队将筒状多星适配器上的38颗卫星，每一层“乘客”分为一组，共6组；下方支承舱上的3名“乘客”作为第7组，卫星按组进行依次分离。此外，本发火箭还配套了10个反推火箭，通过开启反推火箭拉开每组卫星之间的距离，保障了彼此之间分离的安全性。

本次发射的吉林一号高分06A星等41颗卫星由长光卫星技术股份有限公司研制，可以获取高空间分辨率对地观测遥感影像，为用户提供业态分析、区域普查等遥感信息服务，同时为国土资源、矿产开发、智慧城市建设等行业提供遥感数据服务。

本次发射是长征二号丁运载火箭第76次发射，也是长征系列运载火箭第476次发射。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经