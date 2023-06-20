人民网北京6月20日电 （王绍绍）中国互联网协会发布的最新消息显示，2023（第二十二届）中国互联网大会定于7月18日-20日在北京北人亦创国际会展中心举行，大会将以“促进数实融合 赋能千行百业”为主题，围绕“论坛会议+特色活动”主线，开展系列活动。

据悉，论坛会议部分将举办开幕式、闭幕式及特色分论坛等20余场论坛；特色活动部分以“畅游数字山海，72小时不打烊”为核心主线，结合“聚滴水、涛势起、立潮头、凝万象、赴山海”五个篇章，开展形式多样的活动，展示数字经济的发展潜力、创新活力。

据了解，大会同期还将举办“数字技术与应用成果展”，展示最新互联网科技和应用，展现互联网与传统产业深度融合发展，助力互联网赋能实体经济。

(责编：杨曦、吕骞)

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