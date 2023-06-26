人民网北京6月26日电 （记者申佳平）6月26日，中国信息通信研究院在“2023大数据产业发展大会”上发布了“2023大数据十大关键词”。

图片来源：中国信息通信研究院

据介绍，“2023大数据十大关键词”分别是：湖仓一体、数据资产化、DataOps、数据服务、增强分析、数据伦理、数据基础制度、公共数据授权运营、数据安全风险评估、数据出境。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏指出，“2023大数据十大关键词”涵盖政策、理念、安全、技术等支撑数据要素价值释放的方方面面，表明我国大数据产业已形成政策引领、理念先行、技术支撑、安全护航的健康发展格局。

(责编：申佳平、高雷)

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