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京东今年618数据出炉 增速超预期

2023年06月19日13:42 | 来源：人民网
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6月19日，据京东最新消息，截至6月18日23时59分，2023年京东618增速超预期，再创新纪录，大量品牌商家获得增长。

持续为用户提供更丰富、更多元的商品。据了解，今年京东618，不仅线上品牌商家参与数量达到历史最高，线下实体门店参与数量也创新高。线下数万家的京东门店，以及京东供应链接入的全国数百万家线下合作门店都积极参与。京东到家联动超38万家线下门店通过线上下单、门店发货、商品小时达最快分钟达，提供便捷即时零售服务，合作门店数同比去年增加8成，为消费者提供更多样的消费选择。今年京东618，新增趋势品类1200多个，为消费者提供更加多元化的选择。

持续刷新履约速度纪录。今年618期间，京东物流发挥一体化供应链服务优势，全力保障全国范围内的无差别送货上门，同时推出13年的211限时达，让“上午下单、下午收货”的时效服务服务成为快递行业服务升级风向标。全国超过95%区县实现当日达次日达，2000多个县区市消费者体验到京东到家“小时购”服务，巅峰期开场仅10分钟，近1000个县区市的消费者已收货。基于达达快送大促服务升级，京东到家进一步提升配送时效，单均履约时长缩短6分钟。6月17日巅峰期晚8点，京东“小时购”首单送达仅用9分钟。

持续加码全链路服务，为用户体验护航。618期间，京东推出超过200项针对消费者痛点的全链路服务，以及80余项行业首创、行业独有服务，持续为消费者的购物体验保驾护航。3C数码、家电家居产品以旧换新成交额同比增长超150%。此外，京东云全面升级面向消费者7×24小时不断线的贴心智能服务，智能客服累计咨询服务量超7亿次，保障优质用户体验。

持续为用户提供极致性价比，让用户省钱更省心。618期间，参与百亿补贴的商品数量达到3月的10倍以上。“一键价保”被点击超过6.6亿次，为用户放心购买低价好物提供实在保障。自2008年京东在行业中首创“价保”服务以来，截至目前该项服务累计为京东用户省下近80亿元。京东供应链金融科技为企业带去更加省钱、省心、省时的服务，为京东内外部商家、中小微企业累计提额180亿元、息费减免超1亿元。

据了解，今年京东618恰逢京东创业20周年。20年来，京东与合作伙伴携手共创，为用户带来丰富的商品、实惠的价格以及优质的服务，这一切得益于京东20年来在供应链基础设施和技术创新上持续的投入，通过对供应链的优化，把成本降下来，把效率提上去，不仅让利消费者，也更好地支持了上游伙伴的产品创新、效率提升和服务升级。

对此，京东集团CEO许冉表示，“‘多、快、好、省’是京东的不懈追求，服务更多用户是我们奋斗的方向。”

(责编：董童、李源)
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