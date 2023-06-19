人民网记者 乔雪峰

“千层石树遥行路，一带山田放水声。”在浙西南的莽莽群山中，车辆沿着宽阔平整的山间公路盘旋而上，刚刚蓄了水的梯田，蓝幽幽的发亮，山坡、山谷、山顶都笼罩在云雾中。这就是位于浙江省丽水市云和县境内的“中国最美梯田”——云和梯田。

梯田深处，藏着一座有800多年历史的传统村落——坑根石寨。早些年，这里交通闭塞，与外界联通的道路都是土路，村民只能依靠上山种地的微薄收入度日。

要想富，先修路。如今的坑根村，已成为远近闻名的民宿集聚村。坑根村通过改善交通基础设施，将原本与外界相连的土路改建为硬化路，再升级为沥青路，乡村公路越来越宽阔、越来越干净，发展旅游的门路打通了，车辆进村畅通无阻，游客们越来越多。

6月是丰收的季节，小麦覆陇黄，瓜果又飘香。在山东省菏泽市富春镇霍庄村佰胜家庭农场，大棚里一串串金灿灿、红彤彤的圣女果透着诱人的光泽，村民们都在忙着浇水、摘果、装箱、运输。

“我们农场今年种植了3个大棚，每棚收入在1.5万元以上，效益还算不错，今年下半年还打算种植8亩草莓，打造集采摘、观光、农耕体验为一体的综合性家庭农场，带动周边村民共同致富。”农场负责人马佰胜信心满满的说，得益于便利的农村公路，农场的订单供不应求。

农村公路是实施乡村振兴战略的重要抓手。近年来，我国“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，为农村特别是贫困地区带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心。

2022年，交通运输部等6部门联合发布了《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，提出在提前完成农村公路原定年度任务目标基础上，启动新一轮农村公路建设和改造。

今年4月17日，交通运输部印发了《推动“四好农村路”高质量发展2023年工作要点》提出，要聚焦扩投资、稳就业、优治理、强管养、提服务、保畅通、重安全、促融合，推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系，这为今年全国农村公路发展定下了目标，谋定了方向，为更好服务全面推进乡村振兴、助力农民农村共同富裕提供坚强服务保障。

政之所兴在顺民心，在政策引领下，各地纷纷加大农村公路建设力度，农村公路迎来新的发展机遇。

近日，交通运输部发布了《2022年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《公报》），《公报》显示，2022年我国交通投资保持高位运行，加快“四好农村路”高质量发展，服务乡村振兴取得新成效。2022年我国启动新一轮农村公路建设和改造，全年新改建农村公路完工里程达19万公里，农村公路完成投资4733亿元，增速达15.6%，明显高于其他领域。

推动“四好农村路”高质量发展资金保障是关键。数据显示，今年一季度，全国农村公路完成固定资产投资646.4亿元，同比增长29.8%；全国新改建农村公路1.5万公里，同比增长187.9%，完成全年目标任务（12.9万公里）的11.6%。农村公路扩投资取得“开门红”。

在河南省方城县四里店镇干沟村的林果园里，果树枝头结满了成片的果实，一颗颗红黄相间，令人垂涎欲滴，吸引不少游客前来采摘品尝，纷至沓来的订单让销售负责人李江乐开了花。

干沟村村民郑兰英一边分选果子，一边高兴地说：“这些天，果园里的不同品种的李梅、白桃陆续成熟了，俺们天天都有活干，在家门口就能挣钱。”

在新疆和田县罕艾日克镇稻香村稻香村，具有当地民族特色的小屋错落有致，村内道路干净整洁，来往的游客漫步在乡村小道上，一边拍照打卡，一边享受着田园风情。

“稻香村在315国道旁，这里的乡村风光吸引了很多游客。为了让游客和村民出行更便利，2021年对稻香村所有的基础设施进行了改造，对近8公里的农村公路进行了改扩建。” 和田县交通运输局副局长白海江表示，完善的交通让和田县各族农民群众受益良多。

依托交通区位优势，凭借稻田和民俗资源，稻香村逐步拓展旅游发展新业态，向着“吃、住、游、购、娱”一体化民俗特色村转变。

“下一步，我们将继续推广‘交通+’模式，实现农民群众增产增收。”白海江表示，通过‘美丽乡村道路+美丽经济’培育覆盖一、二、三产业的多层次、全产业链文旅品牌，依托文化吸引、旅游体验、文创产品开发，解决当地群众就业问题，全力助推乡村振兴。

截至2022年，全国农村公路总里程已达453万公里，等级公路比例达96%。建设“四好农村路”，不仅让农村群众更好更公平享受交通均等化服务，还为农村带去人气、财气，在基层凝聚民心、民意，为乡村未来发展勾勒出美好蓝图。

(责编：郭思邈、吕骞)

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