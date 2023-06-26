全面投产发电后的乌东德电站。受访者供图

人民网北京6月26日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至6月25日，世界第七、中国第四大水电站——金沙江乌东德水电站投产3年来累计发电量突破1000亿千瓦时，约为广州市2022年全社会用电量（1118.76亿千瓦时）的90%，相当于节约标准煤约3015万吨，减排二氧化碳约8280万吨，助力粤港澳大湾区发展。

据介绍，乌东德水电站位于云南省禄劝县和四川省会东县交界的金沙江峡谷河段，是实施“西电东送”的国家重大工程。电站共安装12台单机容量85万千瓦水轮发电机组，总装机容量1020万千瓦，设计多年平均发电量389.1亿千瓦时。

“乌东德水电站发电量突破1000亿千瓦时，是科学设计、科学管理、精益运维的结果。”长江电力乌东德电厂厂长王金涛表示，当前，乌东德电厂正在落实迎峰度夏电力保供各项重点措施，确保机组安全稳定运行和电力可靠供应，为粤港澳大湾区等地输送源源不断的清洁电能。

截至目前，三峡集团建设并运营管理葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德六座电站，共同构成了世界最大清洁能源走廊。6座电站年均发电量约3000亿千瓦时，保障华中、华东地区及川、渝、滇、粤等省份电力供应，为“西电东送”和电网安全稳定运行提供支撑。