人民网北京6月26日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国首个自营超深水大气田“深海一号”25日投产两周年，累计生产天然气超50亿立方米，成为我国华南地区“由海向陆”能源保供的主力气田。

“深海一号”气田于2014年勘探发现，2021年6月25日正式投产，标志着中国海洋石油工业实现了从300米深水到1500米超深水的跨越。“深海一号”大气田的核心装备“深海一号”能源站，是我国自主研发建造的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台。过去两年，经过流程优化、设备改造，“深海一号”大气田天然气日产能从投产之初的不足700万立方米提升到1000万立方米。

“今年年初，我们通过技术改造，使气田具备了台风天里遥控产气的能力，每年可增加产量6000多万立方米。”“深海一号”气田总监李治介绍表示，“当前，我们正依托‘深海一号’能源站建设‘深海一号’二期工程，经济高效开发我国首个深水高压气田，投产后整个‘深海一号’大气田高峰年产量将提升50%。”

在刚刚过去的端午节假期，全长115.5公里的“深海一号”大气田二期关键控制性工程——20英寸海底长输管道铺设完工，这是我国最长的深海油气管道，标志着我国深海长输海底管道建设能力和深水装备技术实现重要突破。

据介绍，截至目前，我国已在相关深水海域发现了十余个大中型油气田，为深海油气田增储上产奠定了坚实基础。“十四五”期间，中国海油将加快深海油气勘探开发步伐和“万亿方大气区”建设，带动我国海洋油气勘探开发产业链升级。