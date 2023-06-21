人民网记者 乔雪峰

6月20日，交通运输部2023年“我家门口那条路”主题宣传活动在河北邢台正式启动，同时还发布了2022年“十大最美农村路”。

记者从交通运输部获悉，这十条农村路经各省份交通运输主管部门审核推荐、网民推选后，最终确定北京市延庆区松闫路、河北省邢台市信都区抗大路、江浙两省四市(苏州市、湖州市、无锡市、常州市)环太湖公路等10条农村公路为2022年“十大最美农村路”，北京市房山区新泗路等8条农村公路为2022年“我家门口那条路——最具人气的路”。

上榜2022年“十大最美农村路”的都是哪些路？到底有多美？一起来看一看。

2022年“十大最美农村路”分别为，服务保障北京冬奥会，充满现代科技元素的北京市延庆区松闫路；“五彩纷呈”，辐射全新生态旅游观光带、休闲康养宜居带的河北省邢台市信都区抗大路；移步换景，勾勒美丽乡村图景的江浙两省四市(苏州市、湖州市、无锡市、常州市)环太湖公路；打造景观示范带，成为穿行于山水之间“骑行天堂”的浙江省绍兴市柯桥区平王线；集“经济开发、观光旅游、城市整合”为一体的绿色大通道山东省烟台市海阳市盘石-朱吴民俗旅游路；将景点串珠成链，“三季有花、四季常绿”的河南省平顶山市鲁山县县道环湖路；全国山地马拉松、全国最美骑行路赛事落户于此的湖南省张家界市武陵源区插园公路；悬崖绝壁上凿出8公里长“天路”，带动村民脱贫致富的重庆市巫山县竹贤乡下庄天路；赓续红色历史，推动乡村振兴的贵州省遵义市播州区枫元至苟坝红色乡愁路；县域首条开辟“交通+旅游”发展新路径的新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县盖孜力克镇色热克托格热克村-苏贝西村Y534线。