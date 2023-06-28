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“从达沃斯论坛透视中国经济”系列报道

爬坡过坎谋发展 中国经济依旧底气十足

任妍 欧阳易佳 张静淇
2023年06月28日09:30 | 来源：人民网
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当前，世界正处于百年未有之大变局，我国经济发展面临诸多复杂因素，稳增长、稳就业、稳物价存在新的挑战。面对当下全球经济的不确定性，中国经济行稳致远的底气何在？

6月28日，在第十四届新领军者年会期间，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、副所长徐奇渊在接受人民网记者采访时表示，“我国经济有着极强的韧性，面对世界经济的各种困点、难点，中国经济有信心、有底气、有后劲。”

徐奇渊分析指出，在地缘政治冲突持续、通胀居高不下、多国家宏观政策紧缩、债务可持续性问题突出等多重负面冲击之下，全球经济长期低增长的风险日益突出。

“面对当下的世界经济问题，我国强调坚持建设开放型世界经济、维持多元稳定的国际经济格局。”徐奇渊具体解释说，首先是加强宏观政策协调，维护全球产业链供应链稳定，防止一些国家政策调整产生严重负面外溢效应，促进全球平衡、协调、包容发展。同时，关注发展中国家的紧迫需求，围绕减贫、粮食安全等重点领域推进务实的国际合作，着力解决发展不平衡不充分问题。

根据国际货币基金组织（IMF）估算，2023年中国对全球增长的贡献将达到三分之一左右。

“中国不仅是全球经济增长的主要动力之一，也是全球经济治理的积极参与者和引领者。”徐奇渊表示。

谈及中国经济持续参与全球经济发展的底气何在？徐奇渊分析指出，一方面，中国仍是世界工厂，2022年中国出口占到全球市场份额的14.4%。中国拥有较为完善的产业体系和产业链配套能力，拥有庞大的人力资本优势，能够在各种不确定性之中为全球经济提供更多确定性；另一方面，中国又是世界市场，中国拥有14亿多人口的巨大市场和消费潜力。中国经济持续复苏，也将拉动内、外需的持续恢复。

“面对当下的世界经济问题，企业家需要抱团取暖、合作共赢，来共同应对不确定性。”徐奇渊谈到，今年年会主题定为“企业家精神：世界经济驱动力”，这也是号召企业家要拥抱开放包容的理念，加强国内国际合作、行业内和跨行业的合作，积极拓展各自生态系统，实现互利共赢和共同发展。

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(责编：杨虞波罗、高雷)
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