2023年草原普法宣传现场活动在甘肃举办
2023年06月21日10:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，6月20日，2023年全国草原普法宣传月现场活动在甘肃省张掖市肃南裕固族自治县举行。
据了解，甘肃省草原资源丰富，是打好防沙治沙和荒漠化综合防治“三大标志性战役”的主战场之一，生态区位和生态价值极其重要。依法保护草原、全面加强草原生态保护修复，是新时代三北地区防沙治沙工作的关键环节，对筑牢国家西部生态安全屏障、推进黄河流域生态保护和高质量发展具有重要意义。
活动主办方提出，要全力打好河西走廊－塔克拉玛干沙漠边缘阻击战等“三大标志性战役”，把包括甘肃在内的三北地区建设成为生态宜居、功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。
(责编：杨曦、吕骞)
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