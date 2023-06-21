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国家发改委：我国充电基础设施仍存在布局不够完善等问题

2023年06月21日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者申佳平）6月21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副秘书长欧鸿指出，目前我国充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。

欧鸿表示，充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。加强充电基础设施建设，有助于进一步释放新能源汽车消费潜力，更好支持新能源汽车产业发展，有力保障现代化产业体系建设。

欧鸿指出，目前，我国已建成世界上数量最多、服务范围最大、品种类型最全的充电基础设施体系。着眼未来，新能源汽车特别是电动汽车快速增长趋势，充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题，这对进一步构建高质量充电基础设施体系提出了更高更紧迫的要求。

他同时表示，近日，国务院办公厅印发了《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，对新发展阶段进一步构建覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系作出顶层设计，明确提出优化完善网络布局、加快重点区域建设、提升运营服务水平、加强科技创新引领、加大支持保障力度等五方面任务，重点突出“三个坚持”。

一是坚持系统观念，依托全国交通基础设施网络，部署建设城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络。

二是坚持目标导向，以有效满足人民群众出行充电需求为目标，推动提供安全可靠、经济便捷的充电服务。

三是坚持问题导向，聚焦群众关注的难点堵点问题，提出操作性强、务实管用的政策措施。

(责编：申佳平、吕骞)
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