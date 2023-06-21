人民网北京6月21日电 （记者申佳平）“经过坚持不懈努力，我国建立了结构完整、有机协同的新能源汽车产业体系，产销量逐年攀高，形成了新能源汽车与相关行业互融共生、合作共赢的良好发展局面。”6月21日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长辛国斌作出如上表述。

“新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。”辛国斌表示，党的十八大以来，我国率先确立了发展新能源汽车国家战略，接续制定面向2020年和2035年产业发展规划，国务院批复建立产业发展顶层设计和推进机制，各部门齐心协力、主动作为，先后推出70余项支持新能源汽车产业发展政策举措，各地方结合自身实际出台配套政策，行业企业加快创新步伐，共同推动我国新能源汽车产业发展取得历史性成就。

数据显示，今年1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，新能源汽车销量占到汽车新车总销量的27.7%，继续保持良好发展势头。

辛国斌表示，当前，全球主要汽车生产国纷纷加大政策支持力度，跨国车企也加大研发投入，为全球新能源汽车产业发展注入了强大动力，也导致产业竞争日趋激烈。虽然我国新能源汽车产业发展取得了一定成效，但产业仍存在关键核心技术供给不足、全面市场化发展不均衡不充分、支撑保障能力优待提升等问题，需要有关各方共同应对解决。

辛国斌指出，下一步，工业和信息化部将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，会同相关部门加强宏观指导、加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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