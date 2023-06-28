车柯蒙 向宇

6月29日至7月2日，主题为“共谋发展、共享未来”的第三届中非经贸博览会将在湖南长沙举办，这也是今年中国同非洲国家在经贸领域最为重要的交流活动之一。

在华设立“中国—非洲经贸博览会”，是2018年中非合作论坛北京峰会宣布的中非合作“八大行动”首条具体举措，如今，中非经贸博览会已成为中非合作论坛框架下最大的经贸合作平台。

今年是“一带一路”倡议、真实亲诚对非政策理念和正确义利观提出10周年，10年来，中非经贸合作取得了丰硕成果。今年1至4月，中国对非新增直接投资达到13.8亿美元，同比增长24%。

与此同时，随着中非经贸博览会永久落户湖南长沙，近年来，长沙对非经贸合作驶入快车道。据统计，2022年，长沙对非贸易额244.7亿元，同比增长72.3%

税费优惠政策精准落地 经营主体创新创业添动能

埃塞俄比亚咖啡、坦桑尼亚腰果、卢旺达辣椒酱……各种非洲特产“飞入”中国千家万户；全套现代化农机设备、先进的水稻种植技术......越来越多的长沙企业，带上先进的生产设备、现代化企业管理经验，到非洲创新创业。

这期间，湖南税务部门不断提升税费服务质效、精准落实税费优惠政策，全力推动国家各项对非税费支持政策“红包”落地落细，有力激发了湖南对非经贸合作新动能。

8元一杯的咖啡是如何炼成的？2018年，咖啡师景建华随湖南经贸代表团前往非洲考察。9天非洲之行，他随团走访乌干达、埃塞俄比亚等国的咖啡庄园和咖啡从业者，这里浓郁的咖啡香味令他记忆深刻，那时，他决定把非洲咖啡豆带回中国，让国人喝上非洲咖啡。

2021年，依托中非经贸博览会和湖南自贸区平台，景建华创立了以非洲咖啡为特色的咖啡连锁品牌“小咖主”。“我们一杯美式咖啡定价8元，其他产品在12元至13元，相比同类咖啡产品，性价比非常高。”景建华告诉记者。

“直采后，可以节约近30%成本；建了烘焙加工厂，我们的咖啡豆降低10%的成本。”据景建华介绍，自贸区获批后，非洲非资源性产品集散交易加工中心、咖啡豆烘焙工厂应运而生。

“这几年，国家出台了一系列税费优惠支持政策，帮助初创企业纾困解难，让我们能轻装上阵、创新发展。比如小规模纳税人减按1%征收率征收增值税，为企业经营降低了不少成本；税费延缓缴纳政策有效缓解了我们的资金压力。”谈及税费政策对“小咖主”发展的支持，景建华这样说。

农业是非洲许多地区重要支柱产业之一。近年来，越来越多中国企业带着“中国农机”走进非洲大陆，促进当地农业发展。

位于长沙县经开区的湖南强农机械有限公司是一家集研发、制造、销售为一体的农机设备加工企业。2018年，公司创始人王陆华随湖南考察团来到非洲，他发现：“非洲很多国家已经把农业机械化提上日程，并且都是通过政府项目的方式采购农机。同时，他们对单个种类农机产品采购量不大，不同种类产品组合起来销售市场空间更大。”

回国后，王陆华调整思路，利用在农机行业深耕多年的资源和人脉，主打集成销售。目前，公司已向非洲10多个国家输出“中国农机”，产品涵盖大部分农作物从种植到收获、加工的全产业链。

“这几年受疫情影响，很多对外项目暂停，但我们的销售额每年都在增长。2021年是1350余万元，去年1876万元。对非出口额也在递增，去年不到22万美元，今年1至5月激增到105万美元。”王陆华认为，公司的发展离不开经税务部门的大力支持。去年该公司享受出口退税、研发费用加计扣除、制造业中小企业延缓缴纳税费、小微企业“六税两费”减免等退税减税政策共计60余万元。

“国内木薯加工设备已停产，我们这几个月正在加大力度研发这款设备。”王陆华介绍，公司将享受的税费优惠资金投入新一轮研发中，让这笔“资金活水”发挥更大的效用。在即将举办的第三届中非经贸博览会上，湖南强农的多款农机设备将集体亮相，王陆华希望未来与非洲的合作空间更广阔。

税收营商环境持续优化 推进高水平对外开放

业界专家认为，系列税费优惠政策的落实、税收服务质量的提升，以及出口退税效率的提高，可为企业降本增效，进一步激发外贸企业的活力，并营造有助于外贸企业发展的良好税收营商环境，促进高水平对外开放。

“结合湖南实际情况来看，税收红利助力外贸发展主要体现在两大方面。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，一是《推进中国（湖南）自由贸易试验区高质量发展税收创新举措》深挖税收政策潜力，提出多项免税政策，惠及自贸区企业。如对长沙、岳阳、郴州市跨境电商出口企业零售出口货物试行增值税、消费税免税；实行高桥大市场市场采购贸易方式出口货物免征增值税、黄花机场口岸境外旅客购物离境退税、城陵矶启运港退（免）税政策等，以帮助减轻外贸企业负担。此外还进一步提出“发布自贸试验区税费政策指引，线上线下加强政策解读和宣传辅导”等措施，要求实现精准推送、实施监测，以确保系列税费政策落地见效，切实助力外贸企业缓解困难，灵活应对新形势，推动外贸平稳发展。

二是聚焦便捷退税，着力提高资金流转效率。出口退税作为符合国际规则的普惠公平的税收政策，应充分发挥其效用，提高其便利程度，以更好地服务外贸市场主体，提升其资金流转效率，为外贸发展增添动力。聚集中国（湖南）自由贸易试验区，《推进中国（湖南）自由贸易试验区高质量发展税收创新举措》中提出对自贸试验区内出口退税管理类别为一类的出口企业的正常退税办理实行“即报即办”；将出口退税电子化退库的企业范围进一步扩大，实现全部出口企业全流程电子化退税；实现自贸试验区内企业正常出口退税业务平均办结时间比税务总局规定时限提速50%以上等措施，切实助力外贸营商环境的进一步优化。

国家税务总局湖南省税务局党委书记、局长曾光辉对人民网记者表示，湖南税务部门将充分用足用好各项税收优惠政策，扎实落实好“便民办税春风行动”的各项服务举措，为中非经贸企业提供更加精准、智能、高效、专业的税费服务，为助力中非经贸高质量发展提供更强“税动力”。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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