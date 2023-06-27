辟谣！农业农村部：从未设立“农商资源整合补贴”“土地认养补贴”等
2023年06月27日18:13 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）近期，有不法分子假冒农业农村部、财政部、中华全国供销合作总社名义，伪造“关于印发《2023家庭农场专项补贴资金的实施办法》的通知”、“关于下发《2023家庭农场‘新农人’相关补贴》的通知”等文件，并加盖伪造的部门公章。
对此，农业农村部计划财务司通过农业农村部网站发布郑重声明，及时提醒社会各界提高警惕，谨防上当受骗。
来源：农业农村部网站
(责编：王仁宏、高雷)
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