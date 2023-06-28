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当前，世界经济复苏和变革正处于关键时刻，在全球经济增长放缓的大背景下，中国经济持续复苏，成为推动全球经济增长的重要力量。

6月28日，在第十四届新领军者年会期间，国研新经济研究院创始院长朱克力在接受人民网记者采访时表示，在世界经济发展过程中，中国将发挥越来越重要的作用，中国引领世界经济是不可逆转的趋势。

“中国经济持续参与全球经济发展的底气，来自于庞大的市场规模、强大的生产能力、完善的基础设施和丰富的人力资源。”朱克力表示，积极推动改革开放，持续优化营商环境，加强科技创新，推动经济结构调整和产业升级，均为经济高质量发展创造了有利条件。

朱克力分析认为，当前全球经济面临的挑战主要包括复苏的不确定性、供应链瓶颈、能源价格上涨以及全球债务水平高企等。数字化转型、人口老龄化、能源危机、生态环境等问题备受关注，需要各国政府、企业和社会参与者共同交流与合作，寻找解决方案。

在世界经济复苏和变革的关键时刻，“重启增长”是今年年会的一大焦点，朱克力认为，今年国际经济形势将有所改善，随着各国采取措施刺激经济增长，全球经济有望逐渐走出疫情影响。但由于全球贸易和投资仍面临诸多不确定性与挑战，世界经济仍面临诸多困难。

朱克力认为，为进一步走出困境，国际社会应加强对话与合作，共同应对全球挑战，通过改革与创新推动经济增长，并积极应对气候变化等全球性挑战，减少贫困，改善环境。

日前，海关总署发布的数据显示，今年前5月，中国外贸进出口同比增长4.7%。在外部环境复杂严峻的条件下，各地区各部门积极贯彻推动外贸稳规模优结构的政策措施，有效捕捉市场机遇，推动中国外贸连续4个月保持正增长。

中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。作为世界第二大经济体，全球最大的出口国之一，中国的经济增长对全球经济有着深远的影响。

“随着国际地位不断提升，中国对世界经济增长的影响作用愈发突出。中国积极推动经济转型，致力于向以创新和服务为主导的经济模式转变，这将为中国和全球经济带来更多机会。”朱克力表示，作为全球最大贸易国之一，中国能够发挥重要作用。同时，通过强化改革和创新，保持经济增长和竞争力，实现高质量发展。

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(责编：杨虞波罗、高雷)

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