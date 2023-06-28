人民网北京6月28日电 （黄盛）上市房企股权融资的“第三支箭”正在加速发力。据深交所和上交所网站消息，日前，深交所上市房企福星股份、中交地产和上交所上市房企保利发展、大名城4家企业再融资项目申请获证监会注册生效。

具体来看，福星股份募集13.41亿元，福星股份红桥城K6住宅项目、红桥城K15项目等本次发行的募集资金投资项目均已被湖北省住房和城乡建设厅纳入湖北省棚户区改造计划范围。中交地产募集35亿元，募集资金投资项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求，募集资金投资项目均为住宅项目，均已取得首批预售许可证并进行预售。保利发展拟募资不超过125亿元，将投入广州保利领秀海项目、西安保利天汇项目、大连保利城项目等14个房地产开发项目和补充流动资金。大名城拟募资不超过25.5亿元，将全部用于上海5个房地产项目和补充流动资金。

据了解，股权融资被业内视为继“第一支箭”贷款融资、“第二支箭”债券融资后的“第三支箭”。2022年11月，证监会出台在股权融资方面调整优化5条措施，明确表示资本市场支持房地产市场平稳健康发展，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，其中包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。

?深交所相关负责人表示，房企股权融资政策出台后，深交所加快再融资项目审核进度，支持符合条件的上市房企修复基本面，促进市场信心提振和经济大盘稳定。

据东方财富Choice数据统计，截至6月27日，2023年内共有25家上市房企拟通过股权融资方式进行资金募集，有5家企业已获得证监会批准，其中包括此次获批复的4家再融资方案，和此前获批复的招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请。此外，还有2家企业融资方案暂时中止；1家企业融资方案已被终止，剩余17家公司融资方案均在审批流程中。

深交所相关负责人介绍，深交所在审核中着重抓好两项工作提高上市房企再融资项目审核质效：一是加强指导服务，上市房企再融资政策启动后，市场对政策适用存在疑问，深交所主动约见5家在审房企，“面对面”答疑释惑，切实提升审核透明度；二是做好日常监管协同，完善审核部门与公司监管部门工作协作机制，发挥企业画像系统等智能辅助工具在精准识别公司风险中的作用。

也有业内人士表示，信贷、债券、股权三个融资渠道“三箭齐发”，为房地产行业筑起护城河，在一定程度上防止风险扩散。在“第三支箭”陆续落地的助力下，A股房企再融资的渠道正式落地启动，也意味着房企的融资渠道更加多元。最终落地的效果，还要交给市场。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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