人民网北京6月28日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，6月28日，交通救捞迎来体制改革20周年。20年来，我国救助打捞事业取得跨越式发展，走出了一条中国特色救助打捞发展之路，现代化专业救捞体系建设迈上新台阶。

20年来，在交通运输部党组的坚强领导下，交通救捞主动适应经济发展新常态和安全发展新要求，不断求索、求新、求变，掀起了高质量发展新浪潮。通过“靠前、加密、加快”，救助力量到达事故现场的平均时间不断缩短，覆盖范围不断扩大，专业救助力量于2018年正式进驻南沙岛礁值守。20年来，交通救捞成功救出遇险人员53464人，其中外籍人员7474人；成功救助遇险船舶2909艘，其中外籍船舶485艘；成功打捞沉船233艘，其中外籍船舶12艘，以实际行动践行了海上德政工程。

专业装备不断升级换代，救捞核心技术能力全面提升，部分已达到国际先进水平。主力救助船能在12级风出动、在9级风实施有效救助；救助直升机具备全天候飞行能力，救助半径110海里；大吨位沉船清障打捞技术取得新突破，深远海救捞能力不断加强；一批交通强国建设试点任务在交通救捞领域展开。

(责编：王连香、高雷)

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