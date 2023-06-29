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当前，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，世界进入新的动荡变革期。开放还是封闭，成为世界各国都需要面对的必答题。

6月28日，在第十四届新领军者年会期间，北京外国语大学国际关系学院教授宋微在接受人民网记者采访时表示，“面对复杂严峻的国际环境和国内经济多重挑战，坚持开放合作是全球经济重启增长的唯一出路。中国始终在开放中与世界分享机会和利益、实现互利共赢。”

尽管当前世界局势变乱交织，全球挑战层出不穷，但经济社会发展相互联系、相互影响，推进开放融通、加强互利合作成为促进共同发展的必然选择。

对此，宋微认为，当前，让世界回到实现可持续发展目标的轨道上十分重要。要坚定不移发展开放型世界经济，坚持在开放中获得更好的发展。

“中国经济持续稳定恢复，对世界经济增长的稳定器和动力源作用更加明显。”宋微分析表示，一方面，中国是区域一体化的引领者。从《区域全面经济伙伴关系协定》生效，到申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，中国顺应经济全球化大势，坚持高标准、可持续、惠民生目标，积极推进高质量共建“一带一路”；另一方面，中国不断向世界贡献公共产品、分享市场红利。例如，通过广交会、进博会、服贸会、消博会等大型国际经贸交流平台，中国坚定不移同世界共享有着14亿多人口的巨大市场机遇，为各国经济发展赋能。

面对当前全球局势，中国应当如何进一步推动发展开放型世界经济？宋微认为，首先，要坚定不移实行高水平对外开放，构建互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系，不断为全球化提供公共产品、增强信心；其次，要加快绿色转型升级，为世界经济增长注入强劲动力。同时，应加大力度发展人工智能、数字经济，为科技创新营造开放、公正、非歧视的有利环境，让世界经济活力充分迸发。

此外，宋微还表示，全球企业家应充分发挥创新精神。坚持与时俱进，顺应新技术发展趋势，充分调动员工积极性，鼓励创新；善于创新管理方式，合理整合人才、资本、技术资源，优化生产要素和生产条件；不断探索技术创新，积极应用大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴科技，及时完成基础设施换代，加快提升核心技术能力；树立国际视野，立足本国，放眼世界，把握国际市场动向和需求特点，抓住市场先机。

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(责编：杨虞波罗、高雷)

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