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直击达沃斯系列

外企看中国：开放合作带来新发展机遇

欧阳易佳 任妍 焦磊 陶建 崔新耀
2023年06月29日20:53 | 来源：人民网
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直面全球挑战 多家企业代表对中国市场充满信心

“从达沃斯论坛透视中国经济”系列报道：

爬坡过坎谋发展 中国经济依旧底气十足

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共促互利共赢 中国以开放与世界共享新机遇

图解系列

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第十四届夏季达沃斯论坛今日在天津开幕

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一分钟带您探馆天津夏季达沃斯论坛

(责编：申佳平、高雷)
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