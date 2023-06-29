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中国－非洲贸易指数首次对外发布

中国连续14年稳居非洲最大贸易伙伴国地位

2023年06月29日20:31 | 来源：人民网
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人民网长沙6月29日电 （记者车柯蒙）6月29日，海关总署在第三届中国－非洲经贸博览会期间，首次发布“中国－非洲贸易指数”。据悉，该指数以2000年为基期值100点，2022年达到990.55点，呈现快速向好发展趋势，不断攀上新的高度。同期，中国对非洲进出口值由不足1000亿元攀升至1.88万亿元人民币，累计增长超20倍，年均增速达17.7%。中国连续14年稳居非洲最大贸易伙伴国地位。今年前5个月，中非贸易延续良好势头，进出口值8223.2亿元，同比增长16.4%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，“中国－非洲贸易指数”的编制和常态化发布，可以客观反映我国与非洲货物贸易的现实状况、发展潜力等，为进一步促进中国与非洲国家间经贸往来发挥积极作用。

记者了解到，2000年以来，中国－非洲贸易飞速发展，规模不断扩大、质量持续提升。“中国－非洲贸易指数”准确捕捉和反映了中非贸易发展的走势特点：

贸易规模不断攀升。中非贸易规模指标走势不断向好，2022年指数达到1855.16，当年中国与非洲国家进出口总额达到1.88万亿元的历史高位，同比增长14.5%。

贸易联系愈发紧密。中非贸易密切指标波动上行，最高点为2021年的293.05，2022年微降至286.8。2022年中国对非洲的出口占中国出口总额的4.6%，非洲对中国出口占非洲出口总额近15%，中国为非洲最大出口目的国。

贸易结构亮点纷呈。贸易结构指标整体呈上升趋势，2022年达到143.69。中国对非洲出口主要产品集中在机电产品、劳密产品和钢材等，中国自非洲进口的主要产品是能源、金属矿砂和农产品等。

贸易潜力持续增大。贸易潜力指标始终保持上升趋势，2022年达到761.04。中国与非洲经济发展活跃，经贸合作日益紧密，中国需要更多的“非洲产”，非洲也需要更多的“中国造”，双边贸易发展前景广阔。

企业活力不断增强。中国与非洲贸易活力指标保持了良好增长趋势，2022年达到833.11。从企业进出口规模看，大型企业进出口值占比逐年提升，2022年约为90%；小型企业数量快速增加约10倍，从2000年的1万余家增长至目前的10万余家。

吕大良介绍，“中国－非洲贸易指数”全方位展示中国－非洲贸易发展成就，将历久弥坚的中非友好合作精神，鲜明熔铸在持续上扬的经贸曲线之中。作为中非贸易发展的“晴雨表”和“风向标”，将为政府部门制定完善贸易政策提供科学依据，为广大进出口企业经营决策提供信息支持，助力中非经贸合作再上新台阶。

(责编：申佳平、高雷)
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