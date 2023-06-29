新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威。人民网记者 于凯摄

人民网北京6月29日电 （记者孙博洋）28日下午，2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅隆重举行，本届峰会以“智能新时代、产业新未来”为主题，邀请多位头部企业与专精特新企业代表、专家学者齐聚一堂，共同探讨智能元年下科技与产业的融合共生，以及赋能中小企业发展的新路径、新场景。

新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威在峰会上表示，与国外主要由互联网企业推动不同，中国的AIGC（生成式人工智能）发展主要由两类角色推动，一类是互联网企业，另一类就是国内重点实验室。

李子威认为，随着数字经济与实体经济的深度融合，人类对数字内容总量和质量的要求也不断提高。AIGC能够辅助人类承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等功能，支持数字内容与其他产业的多维互动、融合渗透，将有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入新动能。

“虽然AIGC在未来创新场景应用中面临数据采集的合规安全性、内容审查困难等一定挑战，但作为企业，我们应积极拥抱AIGC，发挥大模型的力量，来提升生产经营效率。”李子威介绍道，近期新华三集团发布了私域大模型——“百业灵犀”LinSeer，以及专为大模型训练而生的全新搭载NVIDIA H800 GPU的AI服务器、AIGC智算网络的“利器”800G CPO 硅光数据中心交换机、多元异构算力调度的“最优解”傲飞算力平台，并通过智算、液冷、全光3.0、5GtoB确定性网络、绿洲3.0等创新产品和解决方案，多维度全面提升云智原生数字平台的能力，推动AIGC走向场景化应用。

在谈到人民网推出的“828企业服务平台”时，李子威表示，对人民网的小巨人护航季计划有着深刻的认知，“828企业服务平台”是一个为企业提供赋能，提供连接，提供宣传的优秀平台，并希望能够和人民网一道去做好小巨人护航计划的实践。

(责编：申佳平、高雷)

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