人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新华三李子威：AIGC将成为数字内容创新发展的新引擎

2023年06月29日13:50 | 来源：人民网
小字号

新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威。人民网记者 于凯摄

新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威。人民网记者 于凯摄

人民网北京6月29日电 （记者孙博洋）28日下午，2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅隆重举行，本届峰会以“智能新时代、产业新未来”为主题，邀请多位头部企业与专精特新企业代表、专家学者齐聚一堂，共同探讨智能元年下科技与产业的融合共生，以及赋能中小企业发展的新路径、新场景。

新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威在峰会上表示，与国外主要由互联网企业推动不同，中国的AIGC（生成式人工智能）发展主要由两类角色推动，一类是互联网企业，另一类就是国内重点实验室。

李子威认为，随着数字经济与实体经济的深度融合，人类对数字内容总量和质量的要求也不断提高。AIGC能够辅助人类承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等功能，支持数字内容与其他产业的多维互动、融合渗透，将有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入新动能。

“虽然AIGC在未来创新场景应用中面临数据采集的合规安全性、内容审查困难等一定挑战，但作为企业，我们应积极拥抱AIGC，发挥大模型的力量，来提升生产经营效率。”李子威介绍道，近期新华三集团发布了私域大模型——“百业灵犀”LinSeer，以及专为大模型训练而生的全新搭载NVIDIA H800 GPU的AI服务器、AIGC智算网络的“利器”800G CPO 硅光数据中心交换机、多元异构算力调度的“最优解”傲飞算力平台，并通过智算、液冷、全光3.0、5GtoB确定性网络、绿洲3.0等创新产品和解决方案，多维度全面提升云智原生数字平台的能力，推动AIGC走向场景化应用。

在谈到人民网推出的“828企业服务平台”时，李子威表示，对人民网的小巨人护航季计划有着深刻的认知，“828企业服务平台”是一个为企业提供赋能，提供连接，提供宣传的优秀平台，并希望能够和人民网一道去做好小巨人护航计划的实践。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新华三李子威：AIGC将成为数字内容创新发展的新引擎
　　新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威。人民网记者 于凯摄 人民网北京6月29日电 （记者孙博洋）28日下午，2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅隆重举行，本届峰会以“智能新时代、产业新未来”为主题，邀请多位头部企业与专精特新企业代表、专家学者齐聚一堂，共同探讨智能元年下科技与产业的融合共生，以及赋能中小企业发展的新路径、新场景。…
业界：“标准·认证+”助力产业链高质量发展
　　人民网三亚6月29日电 （记者王震）6月27日上午，以“新征程，新未来”为主题的“标准·认证+”助力产业链高质量发展暨全球良好农业规范中国日论坛(海南)在海南三亚开幕。 本次论坛由海南省市场监督管理局主办，方圆标志认证集团承办，中国（海南）改革发展研究院协办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部