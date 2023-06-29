人民网三亚6月29日电 （记者王震）6月27日上午，以“新征程，新未来”为主题的“标准·认证+”助力产业链高质量发展暨全球良好农业规范中国日论坛(海南)在海南三亚开幕。

本次论坛由海南省市场监督管理局主办，方圆标志认证集团承办，中国（海南）改革发展研究院协办。论坛开幕式上，举行了“标准·认证+”助力产业链高质量发展的标志点亮仪式。海南市场监管局党组书记、局长铁刚在致辞中表示，海南自由贸易港是重大国家战略，今后五年横跨全岛封关运作前后，既是中国特色自由贸易港建设的关键期，也是海南高质量发展的窗口期。在海南自由贸易港建设实现从“顺利开局”到“蓬勃展开”到“进展明显”再到“蓬勃兴起”发展的大好形势下，海南省市场监督管理局紧紧抓住此次论坛活动契机，以海南四大主导产业之一的热带高效特色农业为切口，深化标准认证合作，加强交流互鉴，发出海南声音，讲好海南故事。

来自中国标准化协会、中国认证认可协会、中国农业大学、中国海南改革发展研究院等国家级行业机构和科研院所在论坛上分享观点，以“标准·认证+”助力产业链高质量发展成为与会专家的共识。

中国（海南）发展研究院院长迟福林表示，海南自由贸易港具有打造“重要开放门户”的独特优势，海南可利用优势建设特色产业总部基地。海南也在建立与国际接轨的标准体系，如医疗健康标准，引入香港等免税购物服务标准等，鼓励企业开展国际标准认证。

国家市场监管总局认证监管司二级巡视员葛红梅表示，《质量强国建设纲要》指出，推进绿色食品、有机农产品、良好农业规范的认证管理。要求把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，推动中国产品向中国品牌转变，坚定不移推进质量强国建设。

中国标准化协会理事长于欣丽从传统标准形式需要人工阅读、理解、操作才能实施效率低下，传统标准形式缺乏动态关联更新能力，标准制定周期过长，无法满足产业发展的需要，传统标准形式无法满足数字经济的需要等方面解读了标准数字化势在必行，并表示数字经济要求标准必须以数据、模型、程序、软件工具等形态进行存储和调用，以新的标准形态和新的标准形成机制提供服务。

中国认证认可协会会长朱光沛指出，认证行业迎来了发展的重大机遇期，同时也面临着创新发展、供给适配、政策融合等需要强化提升、补足短板等众多问题。同时，认证是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，是构建高标准服务业开放制度体系的重要内容，充分利用合格评定手段，加强品牌建设，建立信任基础，不断增强国际竞争力，坚持开放合作，积极发挥合格评定的国际多边互认作用，为贸易投资合作提供更大便利。

据悉，本次论坛会期两天，共计4大版块：政策机遇与专家洞察；全球行业动态分享；农食行业产业链、供应链、价值链品质升级和可持续发展的地方实践与行业经验；以及来自消费、投资、品牌和媒体的观点碰撞。国家市场监管总局相关司局领导及相关处室负责人，各级地方政府领导及相关处室负责人，行业组织领导，科研院所专家学者，各企业代表近400人出席此次论坛。

(责编：王震、吕骞)

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